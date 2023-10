Tra novità e sorprese in arrivo per alcuni segni: l’oroscopo del giorno

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 23 ottobre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

L’oroscopo di oggi 23 ottobre per tutti i segni zodiacali

ARIETE

Fai bene i tuoi conti perché ci sono delle opposizioni planetarie al settore delle finanze. Questo è un momento utile per capire quello che devi spendere, quello che puoi guadagnare. Per i liberi professionisti non si esclude un guadagno in più. Nuove sperimentazioni in amore? Perché no! Se c’è qualcosa che devi dire, parla subito, non aspettare novembre.

TORO

Non tutte le coppie sono in crisi ma mantenere la calma è stato difficile da circa un mese a questa parte. Nei mesi di luglio e agosto c’è stato il periodo più critico, le coppie che hanno superato quel momento stanno bene. Le stelle indicano momenti complessi che non riguardano per forza la mancanza d’amore, se uno dei due è stato male ad esempio può essere un problema. Nel complesso, però, questo è un periodo di grande impegno, di innovazioni. Giove ti permette di trovare serenità interiore. Il tuo senso innato di giustizia in questo periodo potrebbe farti lottare contro qualcuno che pensi sia stato molto scorretto con te.

GEMELLI

Questioni da risolvere? Parliamo oggi, non rimandiamo nulla a mercoledì o giovedì. Attenzione agli invidiosi, a quelli che in questo periodo potrebbero non essere contenti di una tua vittoria. Per le persone innamorate questa fase è di revisione, gli incontri possono essere favoriti. C’è da parte tua la voglia di chiarire qualcosa che non funziona in amore, bisogna essere cauti, se ci tieni ad una persona forse per ora è meglio temporeggiare.

CANCRO

Le cose le fai troppo bene quindi susciti l’invidia di persone che stanno intorno a te, per esempio nel lavoro. Addirittura c’è chi pensa che facendo di più togli qualcosa a chi magari non merita neanche di avere un compenso, un riconoscimento. La rivalità è forte ma in questi giorni puoi contare su tanti pianeti amici. Impegnati, non pensare al passato e vincerai, anche in amore.

LEONE

Queste situazioni stellari coinvolgono l’amore, ti rimettono in gioco ma ti fanno pensare molto alle questioni di lavoro. Chi ha quote in società o una piccola impresa in estate ha dovuto rivedere tanti conti, forse anche cedere qualcosa a favore di qualcosa altro. Abbiamo un oroscopo importante, non sarà difficile fare incontri, vivere nuove speranze.

VERGINE

Bello questo cielo con Venere, Mercurio e Marte in ottimo aspetto. Questi pianeti uniti fra loro riescono a compensare le incertezze di Saturno, il pianeta che ti ha fatto voltare pagina dall’anno scorso e forse già da marzo di quest’anno ha creato nuove situazioni di lavoro. Ottobre è uno degli ultimi mesi importanti per portare avanti progetti.

BILANCIA

Se c’è tensione nell’aria forse è perché ancora risenti di qualche fastidio che c’è stato nei primi 14 giorni di questo mese. Le giornate in arrivo sono importanti per l’amore, ci sono delle speranze per il periodo in arrivo. Le amicizie valgono di più. Emozionante la fine del mese.

SCORPIONE

Puoi toglierti un sassolino dalla scarpa, oggi il Sole è nel segno, Mercurio è interessante, Marte è attivo, Venere importante. Può esserci stata una rivelazione, magari anche un confronto un po’ pesante che ti ha permesso di chiarire cosa non andava in amore. A volte si mette il muso lungo, si sta male solo perché non si ha il coraggio di dire le cose come stanno. Oggi, però, attenzione: la Luna è contraria e porta stanchezza in serata.

SAGITTARIO

Confusione? Attenzione soprattutto se frequenti qualcuno nato sotto il segno del Leone o dei Gemelli. Tu vorresti avere intorno delle persone che ti danno retta, non ti piacciono quelli che mettono in discussione tutto quello che dici. In amore ogni tanto è facile sentirsi lontani, indecisi. Sei tu che stai cambiando e c’è chi non si rende conto che deve seguirti.

CAPRICORNO

Hai le idee chiare e questo comporta una presa di posizione netta. Sappiamo che per te non esistono le sfumature: o tutto è bianco o tutto è nero. Quindi nel caso tu abbia sopportato dall’estate momenti difficili, rapporti che potevano interferire sulla tua serenità, ora deciderai: o si va avanti o stop. Venere è in aspetto favorevole quindi alla fine vinci tu.

ACQUARIO

In amore vivi un continuo ripensamento. Questo periodo di indecisione è stato profondo durante l’estate ma adesso bisogna ripartire da zero. Dal punto di vista astrologico novembre sarà migliore rispetto ad ottobre quindi chi ha iniziato un rapporto d’amore durante l’estate e forse non è ancora convinto, dal mese prossimo avrà le idee molto più chiare. Le coppie di lunga data dovrebbero rinnovare il rapporto. Nell’ambito del lavoro nuove sperimentazioni.

PESCI

Condizione particolare a livello astrologico perché in questo periodo stai rivedendo tante cose però tra mercoledì e giovedì avrai la possibilità di vincere una sfida. Le storie che non sono stabili sempre entro la fine di ottobre potrebbero vivere un chiarimento definitivo. Il tuo è uno dei segni più ispirati, la giornata del 25 potrebbe essere particolarmente fruttuosa per tutti coloro che sanno sfruttare le loro intuizioni. Magari potrebbe arrivare una comunicazione, una sorpresa, potrebbe esserci un sogno premonitore. Entro giovedì qualche novità è in arrivo.

L’oroscopo non vuole in nessun modo sostituirsi ad informazioni scientifiche fornite da medici e specialisti. L’astrologia non è una scienza, va considerata con distacco critico.