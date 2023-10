Weekend di sentimenti, emozioni e fortuna per alcuni segni: l’oroscopo di oggi

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 28 ottobre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

L’oroscopo di oggi 28 ottobre per tutti i segni zodiacali

ARIETE

Questo weekend parla di sentimenti, è da spendere al meglio. Se ci sono dubbi parla adesso, non a novembre. Per il lavoro tu vuoi superare ogni limite, anche se sei un imprenditore le idee non mancano e andranno supportate da intenzioni valide. I rapporti che escono in questi giorni sono e saranno di riferimento anche per il futuro.

TORO

Da metà ottobre una nuvola nera potrebbe aver occupato il tuo cielo con queste opposizioni planetarie che creano delle tensioni. Forse c’è stato un momento in cui ti sei sentito giù di corda ma puoi confidare su Giove che soprattutto nei prossimi giorni ti farà rendere conto che tante di quelle situazioni che ti sembravano complesse da gestire, saranno invece molto facili da risolvere. Potrebbe esserci un momento di scontentezza, scoraggiamento ma alla fine riuscirai ad essere più forte. Il tempo sarà galantuomo: ne uscirai vincente da queste sfide.

GEMELLI

Periodo giusto per mantenere la rotta, andare avanti, favorire un progetto. Forse hai voluto metterti in gioco in diversi settori, riempire la vita di grandi impegni, sulle ceneri di quello che è stato eliminato si potrà costruire qualcosa di bello anche per il futuro. Prudenza in amore perché alcune questioni andranno chiarite con molta attenzione. Probabile che in certi fine settimana di ottobre ci siano già stati dei momenti complessi in famiglia.

CANCRO

Avere molti pianeti a favore, tra cui anche Giove e Saturno, significa sfruttare al meglio le proprie potenzialità. Quindi non solo in amore ma anche per quanto riguarda il lavoro ci sarà un grande slancio che potrebbe evolversi anche nel settore creativo.

LEONE

Questa giornata riserva un po’ di fatica nella seconda metà. Forse ti stai impegnando molto, vuoi emergere, riscattarti se c’è stata una chiusura, un problema durante la primavera. La calma non è facile da trovare perché vuoi riuscire ad ottenere grandi risultati. Bisogna fare tutto con calma. In amore novembre sarà più generoso.

VERGINE

Questo sabato ha una potenzialità particolare, se stai lottando da primavera per ritrovare un certo equilibrio presto avrai delle buone novità. Questo è un oroscopo molto importante anche per scrivere delle e-mail, per risolvere problemi con i parenti, familiari. Questa grande forza arriva anche da Venere che si trova nel tuo segno. I cuori solitari devono darsi da fare.

BILANCIA

Visto che gli inizi di ottobre hanno portato fatica fisica la prima cosa da fare è trovare il benessere interiore ma anche esteriore. Potresti distrarre la mente, recuperare un sentimento. Per i cuori solitari, a novembre Venere è nel vostro spazio zodiacale, questo non garantisce l’arrivo dell’amore ma certamente porta un modo di fare più accogliente nei confronti dei sentimenti. Bisogna guardarsi attorno.

SCORPIONE

Forti i pianeti che transitano nel tuo segno, forse c’è un po’ di stanchezza, di agitazione. Le prossime ore sviluppano qualcosa di buono, ci sono meno indecisioni per quanto riguarda il lavoro, alcuni risultati sono importanti. Se comunque stanco perché c’è una Luna opposta quindi è probabile che ci sia la necessità di recuperare un po’ di tranquillità anche in famiglia.

SAGITTARIO

Le emozioni contano, la creatività ancora di più. E’ già capitato di perdere quota, probabilmente ci sono già stati momenti di disagio. Se c’è una storia in ballo sarebbe opportuno capire da che parte sta andando mentre per quanto riguarda il lavoro abbiamo sempre un oroscopo importante.

CAPRICORNO

Giove, Venere, Saturno tutti dalla tua parte. In questo momento se stai vivendo una crisi la puoi risolvere. Le tue decisioni sono sempre molto drastiche. Questa giornata è comunque generosa e un piccolo evento di fortuna, una informazione utile, potrà allietare il corso di questo sabato.

ACQUARIO

Avere una Luna dissonante significa essere in ritardo su tutto, forse essere anche un po’ in agitazione per alcuni progetti che non si sa come andranno a finire. Bisogna controllare l’umore anche perché tu ami la libertà, quando non sei contento di quello che vivi fuggi, cerchi nuovi orizzonti, appunto la libertà perduta e questo potrebbe essere un problema soprattutto in amore.

PESCI

Recuperare emozioni e intuizioni è quasi un obbligo, questo è un weekend in crescita come in crescita saranno i risultati di quelli che possono misurare giornalmente quanto valgono. Chi è in coppia da anni ed è riuscito a tamponare alcune falle del rapporto, alcune discussioni, ora sta un pochino meglio anche se da questo punto di vista il periodo migliore partirà da novembre. Che si cerchi chiarezza o promesse concrete certo è che il segno dei Pesci si sta avviando verso un periodo migliore.