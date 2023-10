Momenti di rinascita, grandi prove da superare e sfide da vincere: l’oroscopo di oggi

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 31 ottobre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

L’oroscopo di oggi 31 ottobre per tutti i segni zodiacali

ARIETE

Bisognerebbe riuscire ad evitare i problemi. Tu sei una persona che sfida la vita quindi è normale che ci siano sempre delle complicazioni. La cosa buona è che in questo momento hai la capacità di risolvere alcune discussioni, metterti in gioco, sia pure con qualche momento di tensione ma l’importante è uscire da quel cono d’ombra che ti ha colpito in anni particolari, come nel 2021 o 2022. Questo è un periodo di rinascita anche se con notevole sforzo fisico.

TORO

Hai ancora pianeti opposti che portano qualche indecisione. Naturalmente dipende dalle singole persone, c’è chi ha avuto un singolo contrasto, chi ha dovuto rivedere il proprio ruolo ma anche semplicemente chi ha vissuto settimane più complesse. Anche per i più giovani, per chi vuole fare nuove cose, evidentemente ci sono stati dei blocchi. Dalla seconda metà di novembre molte tensioni saranno superate, poi c’è sempre Giove nel segno che è come una ancora di salvataggio quindi non bisogna arrabbiarsi anche se non sono giornate proprio semplici.

GEMELLI

La novità è questa Luna nel segno che regala creatività, energia, sei più brillante, più divertente. Resta sempre aperta una certa tensione che riguarda discussioni in casa, Saturno in aspetto nervoso rallenta la realizzazione di alcuni progetti. Forse tu hai qualcosa in mente di molto bello ma nessuno ti dà retta o una situazione che hai proposto è rimasta ferma. La tua mente non si ferma mai e la notte si dorme poco in certi casi.

CANCRO

Questo è un momento di grande risalto, si parla di te forse per cose che hai fatto di recente. Abbiamo un Marte molto bello che parla di emozioni, sarà possibile recuperare un certo equilibrio. Potresti capire come stanno andando le cose in amore anche perché novembre sarà un mese di dentro o fuori definitivo quindi tutte le coppie che hanno sopportato a lungo delle tensioni dovranno in qualche modo capire da che parte andare.

LEONE

Più ci avviciniamo a novembre e meglio è, soprattutto per i sentimenti. A livello lavorativo forse negli ultimi mesi hai ritrovato un po’ di diplomazia, soprattutto se tra febbraio e marzo ci sono stati degli scossoni oppure non era certo quello che poi sei andato a fare ora. Però non puoi tacere, tu sei una persona sincera e quando senti di dover dire qualcosa parli. Il problema è che potresti essere troppo forte nei giudizi, troppo tenace in quello che dici con il rischio di rendere insofferente una persona. Risultati migliori lentamente anche nel lavoro.

VERGINE

Se qualcosa non va per il verso giusto, con Luna e Saturno dissonanti, cerca di placare l’agitazione che ogni tanto è dominante nel tuo cielo. Se sei giovane, se vuoi farti valere, fai girare il tuo curriculum. In questi giorni puoi farti sentire, puoi farti valere anche in situazioni diverse rispetto al passato. C’è una grande prova da superare entro febbraio 2024. Amore sempre tonico, desiderato.

BILANCIA

Il peggio è passato, tutti quelli che sono stati male anche da primavera inoltrata ora si sentono più forti. Il prossimo sarà un anno importante, il 2024 soprattutto nella seconda parte vedrà uno splendido aspetto di Giove che va sfruttato. Le preoccupazioni sono superate, eventualmente resta quella malinconia che fa parte della tua vita e che in fondo non è nemmeno tanto un elemento negativo, aiuta a forgiare progetti creativi.

SCORPIONE

Quando non hai battaglie da affrontare ti annoi, quando le affronti poi ti arrabbi quindi sei sempre agitato. Avere questo transito dei pianeti nel segno non può che essere positivo, poi Venere conferma un sentimento entro dicembre. Quelli che sono soli da troppo tempo dovrebbero dare spazio ai sentimenti e frequentare gente nuova. Le prime giornate di novembre saranno molto positive, ci saranno delle belle intuizioni.

SAGITTARIO

Sei il segno della creatività, delle piccole e grandi vittorie. Se i sentimenti viaggiano sottotono forse è perché in questo periodo sei troppo ansioso per motivi di lavoro oppure perché certe dinamiche si sono ripetute in maniera costante e sempre uguale. Tu ogni tanto hai bisogno di divagare la mente, forse è il caso di voltare pagina. Se senti distante una persona, prima di dire stop aspetta novembre.

CAPRICORNO

Ogni tanto hai bisogno di startene per conto tuo, ti rinchiudi in una stanza, ti isoli per riflettere. Molta confusione porta a decisioni sbagliate, adesso tu devi fare una scelta importante che riguarda anche l’amore e il lavoro. Se c’è stata una chiusura arriverà una nuova occasione.

ACQUARIO

In questi giorni vuoi recuperare serenità, evitare conflitti, basta affrontare le questioni pratiche con spirito critico e razionale, forse anche con un po’ più di ordine visto che tendi a fare spesso troppe cose e vivere nel caos. Le amicizie nate in questo periodo sono molto interessanti. Novembre riporta in auge l’amore.

PESCI

Tra un po’ arriverà anche la liberazione di Venere in opposizione, l’ultimo pianeta contro poi avremo un novembre importante. Quelli che hanno la possibilità di rilevare le proprie capacità, il proprio successo, hanno già notato un grande miglioramento. Forse oggi questa Luna dissonante invita a lasciarsi scivolare le cose addosso e non rinvangare le cose del passato E’ tempo di nuove sfide che a novembre saranno vinte o comunque saranno molto intriganti. Questo vale anche per l’amore.