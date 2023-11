Amore e tensioni, come sarà il weekend: l’oroscopo del giorno per tutti i segni zodiacali

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 3 novembre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

L’oroscopo di oggi 3 novembre per tutti i segni zodiacali

ARIETE

Condizione particolare per quanto riguarda questo oroscopo che ti trova davanti a grandi imprese da portare avanti e tutto sommato hai anche una buona capacità di vittoria o quanto meno di attrarre una certa attenzione su di te. Quando una cosa non ti sta bene la dici ma serve un po’ di moderazione soprattutto in amore.

TORO

Stai attraversando un periodo vacillante e strano che durerà almeno fino a metà novembre quindi ti trovi ancora in una situazione particolare perché nelle relazioni di lavoro e in amore sembra quasi che tu sia completamente circondato da persone che non ti aiutano. Anzi, l’intervento di una persona che non è stata proprio positiva nella tua vita può aver creato dei problemi. Tu sei pronto a dare una mano agli altri ma attenzione che il tuo ruolo non sia sottovalutato.

GEMELLI

L’amore è il tema dominante, novembre troverà una svolta dal giorno 8 perché Venere tornerà attiva. Chi è in crisi non è che improvvisamente riabbraccia il partner però è probabile che ci sia una considerazione diversa dei sentimenti, che ci sia la voglia di ritrovarsi e stare insieme. Inviti da accettare per i cuori solitari.

CANCRO

Ci sono dei problemi nei rapporti familiari tra genitori e figli oppure bisogna mettere a posto questioni che riguardano proprietà, imprese. I cuori solitari potrebbero trovare un po’ di serenità. Se c’è qualche dubbio in amore bisogna affrontarlo subito, non aspettare la seconda parte di novembre.

LEONE

C’è voglia di riscatto o perché sei andato via da un certo posto e quindi vuoi far vedere a chi ha rinunciato a te quanto sei importante, oppure semplicemente perché è in corso una disputa e vuoi essere tra i primi. Dici di poter fare a meno degli altri ma proprio perché ti piace piacere in questi giorni hai bisogno di un certo pubblico. Cercare consensi è indispensabile anche in amore.

VERGINE

Ci sono delle dispute soprattutto se in questo periodo vuoi cercare di allontanarti da alcuni responsabilità e non riesci a farlo. A volte ti viene voglia di buttare tutto all’aria ma poi nei fatti non ci riesci non solo perché ci tieni a quello che hai costruito ma anche perché sei una persona molto solida, non ti piace perdere tempo e soldi. Una speciale attenzione è richiesta nelle questioni d’amore.

BILANCIA

Finalmente è lontano quel transito di Marte che agli inizi di ottobre ti ha dato problemi anche fisici. C’è un ritorno in scena, uno dei problemi della Bilancia è trovare stabilità. Con Venere nel segno a novembre c’è maggiore visibilità.

SCORPIONE

Visto che sarai molto esigente stai attento a non pressare troppo il partner con richieste impossibili. Chi è solo deve mettersi in gioco perché molto presto avremo una Venere calda a riscaldare un freddo dicembre. Quale migliore occasione per abbracciare chi può ridare forza al tuo cuore? Potresti esagerare in qualche provocazione, attenzione alle parole.

SAGITTARIO

Presto Mercurio sarà nel tuo segno. Dispute nel lavoro perché tu hai i tuoi meriti e magari non è facile condividerli con qualcuno o c’è una persona che sgomita, che vuole fare a tutti i costi quello che stai facendo tu. Hai una capacità eccezionale di metterti in gioco, in una società dove vince il copia e incolla, essere originali è quasi una unicità e il Sagittario rispecchia pienamente questo spirito di azione, indipendenza da cui non bisogna allontanarsi. La serenità si ottiene proprio grazie alle qualità che sono innate e che saranno ancora più visibili quando Mercurio entrerà nel segno tra qualche giorno.

CAPRICORNO

Se anche qualcosa non è andata per il verso giusto non devi darti una colpa. Spesso sei corso per riparare danni che altri hanno fatto. Saturno è amorevole, Giove è favorevole, se cercano di attaccarti non riusciranno a fare molto. Tu vorresti vivere una vita più tranquilla però bisogna capire anche il ruolo che hai. Solitamente ti carichi di responsabilità quindi è normale sentirsi stanchi.

ACQUARIO

Questo momento è di tensione forse perché c’è la paura che un progetto non vada a buon fine. Anche se in questo periodo qualcosa non va nel verso giusto, gli ultimi giorni di novembre saranno molto importanti. Una certa attenzione andrà riposta nel settore economico, bisogna essere un pochino più cauti nei rapporti con gli altri. La tensione nervosa va tenuta sotto controllo anche nei rapporti d’amore. Per i sentimenti c’è un recupero dalla prossima settimana.

PESCI

Giorni che rivelano grandi potenzialità quindi chi lavora in proprio, chi ha la possibilità di misurare quotidianamente i propri risultati avrà qualcosa di più. Poi si risvegliano i sentimenti, l’eros. Questo è un momento che può portare soddisfazioni, saranno migliori i risultati rispetto al mese scorso e la prima parte di novembre porta davvero delle grandi intuizioni. Bisogna fare delle scelte importanti. Bello il cielo dal 7 in poi perché Venere non sarà più contro quindi anche i sentimenti saranno più trasparenti. Una luce darà spazio anche a grandi chiarimenti nel caso in cui ci siano stati dei problemi di coppia già da lungo tempo.

L’oroscopo non vuole in nessun modo sostituirsi ad informazioni scientifiche fornite da medici e specialisti. L’astrologia non è una scienza, va considerata con distacco critico.