Buone novità e nuove emozioni in arrivo per alcuni segni: l’oroscopo del giorno

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 4 novembre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

L’oroscopo di oggi 4 novembre per tutti i segni zodiacali

ARIETE

Questo è un periodo davvero importante, la chiave del successo sarà condividere le proprie intuizioni. Il tuo atteggiamento così disponibile in questi giorni ti darà anche la possibilità di conoscere anche persone interessanti. Dall’inizio dell’anno a oggi le cose sono cambiate, sembri più forte, ma novembre per le coppie in crisi sarà un mese di chiarimenti.

TORO

Da meta ottobre nonostante la tua buona volontà devi superare qualche impedimento. Pochi si daranno la colpa di quello che è accaduto, le opposizioni rappresentano sempre qualcosa contro cui dobbiamo lottare. E’ probabile che qualcuno abbia cercato di farti cadere. Per risolvere questioni delicate dal punto di vista legale, per superare ostacoli burocratici, aspettare la seconda metà di novembre è meglio. Qualche incomprensione in amore andrà sedata.

GEMELLI

E’ possibile riprendere fiato, qualcuno in questi giorni ha messo in dubbio le tue capacità oppure hai talmente tante cose da fare che l’amore va in secondo piano. Da questo punto di vista però c’è una buona novità perché tra pochissime ore Venere sarà in transito. Anche se c’è una disputa sarà possibile, entro la seconda parte del mese, trovare un’intesa.

CANCRO

Questo è un sabato che ti offre una nuova situazione astrologica, nuove idee possono decollare proprio in questi primi 15 giorni. Se stai iniziando un nuovo lavoro o devi ereditare un compito è probabile che tu abbia delle dispute con chi gestiva tutto prima. Attenzione alle tensioni che possono nascere non solo con i colleghi ma anche, in caso di lavori familiari, tra genitori e figli. Le stelle di questo mese sono molto interessanti per chiarire un amore.

LEONE

Il tuo desiderio di libertà aumenta anche perché sei governato dal Sole, pianeta che in questi giorni è dissonante e probabilmente indica anche qualche problema nel farti vedere, nel farti sentire. Attenzione alle polemiche soprattutto se parli in pubblico o comunque molti ti ascoltano perché a volte potresti essere troppo esagerato. Marte invita ad un po’ di prudenza anche per quanto riguarda il fisico.

VERGINE

E’ un sabato che permette di fare progetti ma non lasciarti incupire dalle preoccupazioni che riguardano la casa o anche il tempo. In questi giorni risenti di una piccola malinconia, forse frutto di tanta stanchezza. Vivere emozioni nuove è importante.

BILANCIA

Questo cielo non è più così contrario ed è anche molto più funzionale al tuo fisico quindi dal punto di vista emotivo, razionale, psicologico sei e sarai alla ricerca di emozioni vere. Ancora di più quando si presenterà una bella Venere a colpire positivamente il tuo segno. Ecco perché queste sono giornate da vivere pienamente.

SCORPIONE

Forse sei un po’ stanco, troppe tensioni, occhio alle distrazioni che potrebbero farti perdere un bel po’ di tempo. Purtroppo le discussioni non mancano quando ci sono tante cose da fare e magari manca il tempo di completare tutto. Devi farti due conti, programmare gli eventi per le prossime settimane. Chi sta cercando nuove storie d’amore, entro dicembre chi si espone avrà di più.

SAGITTARIO

Oggi sei favorito, datti da fare. Anche se ci sono delle competizioni nell’ambito del lavoro, solo perché valete molto, la vostra originalità è premiata, chi cerca di imitarvi sbaglia perché siete inimitabili. Attenzione con Vergine e Pesci ma anche con il segno del Toro. Chi ti ha fatto male in passato non deve essere più incluso nella tua vita.

CAPRICORNO

C’è qualcosa di bello nell’aria, se hai dovuto superare degli ostacoli non è per incapacità ma perché ci sono delle persone attorno poco accorte e in certi momenti sentirai anche in questo fine settimana la netta sensazione di avere molte cose in ballo e di dover provvedere da solo a tutto. Questo certamente è un fastidio. In amore ci sono tante cose da chiarire.

ACQUARIO

Sabato offuscato da qualche piccola nube, tensione da risolvere. Mettere a dura prova le coppie è compito di un Marte contrario che in questi giorni innervosisce. Non diamo spazio a queste provocazioni. C’è qualcosa in più nelle prossime giornate perché Venere inizierà finalmente un transito importante.

PESCI

E’ un cielo molto utile per i nati sotto il segno dei Pesci. Già hai ricevuto qualche ricompensa, qualche novità. C’è la possibilità finalmente di iniziare un progetto. Problematiche riguardanti ex ovviamente devono sparire. Qualcosa di nuovo può capitare nella tua vita anche in questi giorni.

L’oroscopo non vuole in nessun modo sostituirsi ad informazioni scientifiche fornite da medici e specialisti. L’astrologia non è una scienza, va considerata con distacco critico.