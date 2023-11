Oroscopo del giorno. Nuove opportunità, intrighi e dubbi in amore: cosa dicono le stelle

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 9 novembre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

L’oroscopo di oggi 9 novembre per tutti i segni zodiacali

ARIETE

Questo è un periodo che conferisce forza, dinamismo, grande capacità di azione. Potrebbe essere arrivata una buona notizia. Sei sempre di corsa, vuoi ottenere tante cose e non è facile. Attenzione alle relazioni che non funzionano, in amore ci vuole un po’ di pazienza. Venere inizia un transito che mette alla prova alcune coppie, nella migliore delle ipotesi, pur essendoci un grande amore, non ci sarà tempo per stare insieme e potrebbe essere un fastidio da evitare.

TORO

Qualche uscita di troppo per la casa, qualche tensione di coppia. Molti Toro in questi giorni si chiederanno se stanno con la persona giusta, se la risposta è positiva, se stanno in linea con i pensieri del partner. Forse ci sono delle incertezze che non hai causato tu, dovresti tenere lontano dalle persone che non sono positive. Se pensi che ci siano delle persone contro cerca di evitarle.

GEMELLI

Un cielo migliore anche se in famiglia ci sono stati dei problemi, forse anche dei ritardi nell’ambito del lavoro. La tua voce può essere ascoltata di più. Ora Venere inizierà un transito molto importante e questo potrebbe essere bello per le coppie, le persone che hanno vissuto una crisi nel passato. Ora puoi riprendere le redini di una situazione.

CANCRO

Le piccole preoccupazioni ci sono sempre anche perché tu sei una persona molto sensibile, ti basta poco per cambiare umore. Nei rapporti tra genitori e figli ma anche nelle relazioni in cui ci sono stati prolungati silenzi, forse è il caso di parlar chiaro. Venere ha iniziato un transito di riflessione per quanto riguarda l’amore.

LEONE

Sei diventato molto critico nei confronti degli altri, hai un atteggiamento dissacrante, vuoi buttare all’aria ipocrisie, convinzioni. Questa situazione astrologica è importante ma attenzione a non esporsi troppo. Quelli che lavorano a contratto o a provvigione forse vogliono rivedere le regole del gioco e avranno un’opportunità in più.

VERGINE

Sono favoriti quelli che cercano nuovi indirizzi, Saturno opposto invita a scaricare impegni che poi purtroppo sono sempre lì quindi adesso è molto difficile evitare di impegnarsi. In amore a dicembre avremo una Venere molto bella quindi le amicizie che nascono in questo mese di novembre sono importanti per il futuro.

BILANCIA

Avere una Venere favorevole significa ritrovare un po’ di tranquillità, questi giorni sono belli se intendi riscoprire l’amore. Forse c’è la necessita di recuperare un rapporto, se la persona al tuo fianco non ti sembra giusta, prima di buttare all’aria tutto, parla e cerca di capire.

SCORPIONE

E’ un cielo migliore rispetto a quello degli inizi di ottobre, ora hai più certezze, un progetto che sembrava particolarmente complicato da gestire si sta rivelando importante e, tra l’altro, il prossimo dicembre avvicina le persone che sono state lontane. Chi è solo dovrebbe cercare fin da ora nuovi orizzonti.

SAGITTARIO

Telefonate per un progetto, per una proposta. L’amore è importante ma tu ami anche gli amici, chi ti dà una mano nell’ambito del lavoro. Mercurio torna attivo quindi c’è grande voglia di ampliare il giro delle conoscenze. Ti lanci spesso in cose che non conosci e questo spesso porta fortuna.

CAPRICORNO

Capitano giornate in cui si perdono le staffe, anche tu che sei una roccia puoi perdere il lume della ragione o perlomeno per qualche attimo sentirti confuso. Il quadro generale resta favorevole quindi tutto è nelle tue mani, però abbiamo questa Luna contraria che invita a non strafare. Sono giornate molto particolari, come se dovessi lottare in continuazione per ottenere un vantaggio. Sarai molto critico anche in amore nei prossimi giorni.

ACQUARIO

Gli inizi di novembre non sono proprio super, in particolare per chi avrebbe dovuto iniziare un progetto che probabilmente è stato rimandato. C’è molta tensione nell’aria. Così come la fine del mese, soprattutto dopo il 22, sarà interessante, questo periodo, invece, porterà dei ripensamenti. Chi ha dubbi in amore non deve però esagerare nelle riflessioni amare. Per le questioni economiche bisogna equilibrare bene entrate e uscite.

PESCI

Il valore di un’amicizia, di un amore tornano protagonisti in questo periodo. Puoi contare non solo sulla fine di questo anno ma anche sull’inizio del prossimo tra intuizioni favorite, novità, intrighi d’amore. Ci sarà l’esigenza di stare accanto a persone che sono solidali. In questo periodo non hai più voglia di perdere tempo forse perché hai capito di aver dato di più di quanto hai ricevuto. Visto il cielo delle prossime settimane bisogna solo darsi da fare e aprire il cuore a nuove prospettive.

L’oroscopo non vuole in nessun modo sostituirsi ad informazioni scientifiche fornite da medici e specialisti. L’astrologia non è una scienza, va considerata con distacco critico.