L’oroscopo del giorno, come sarà il weekend: incontri intriganti, novità e premi in arrivo

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 11 novembre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

L’oroscopo di oggi 11 novembre per tutti i segni zodiacali

ARIETE

In questi giorni sei preso da tante cose e hai un grande desiderio: quello di liberarti di situazioni che ormai non hanno più ragione di esistere. E’ solo l’inizio di un momento di grande rivalsa, devi però farti forza. Oggi abbiamo una Luna un po’ strana, la situazione di domenica potrebbe essere un po’ più tranquilla. In amore devi capire chi sta al tuo fianco e chi no.

TORO

Ci sono state delle discussioni, delle piccole complicazioni, anche un progetto è slittato nel tempo, c’è chi non aveva la sede giusta per attuare una certa attività o chi ha dovuto rivedere alcuni conti in sospeso. Importante dare molto spazio alle idee e ne avrai tantissime in questo periodo. Cerca di prendere contatti con le persone giuste. Domani la Luna aiuta anche l’amore, non perdere la pazienza.

GEMELLI

Discreta giornata, forse le situazioni che nascono a livello affettivo sono più interessanti ora che abbiamo una Venere intrigante, ora che anche tu hai voglia di metterti in gioco. L’amore potrebbe tornare più tranquillo per le coppie che hanno avuto serie difficoltà nel passato, i rapporti familiari hanno attraversato un momento di confusione ma non devi dare peso a questo momentaneo smarrimento. Se qualche problema ti assilla parlane con un amico o una persona cara.

CANCRO

Bisognerebbe dimenticare qualche tensione vissuta negli ultimi mesi anche perché ora Venere è dissonante, ricordi spiacevoli e situazioni deludenti potrebbero tornare protagonisti. Piccole tensioni possono nascere soprattutto nelle relazioni d’amore, nelle coppie formate da tempo, ci vorrà una grande capacità di comprensione per riuscire a superare qualche piccolo dubbio che ogni tanto si insinua nella mente anche se magari non c’è nulla da temere.

LEONE

C’è tanto da fare anche in amore, Venere e Luna favorevole. Quello che puoi dire oggi è importante, domani abbiamo una Luna un po’ più problematica. I più forti, quelli che possono anche registrare successi dall’oggi al domani o magari lavorano a provvigione, possono fare delle verifiche e avranno un bel premio entro la fine del mese. Quindi anche se in questi giorni c’è un po’ di stanchezza, una fase di preparazione e non di arrivo, conta sul periodo dal 23 al 30 e questo vale anche per l’amore.

VERGINE

Rapportarsi agli altri non è sempre facile, le tue idee sono più chiare ma bisogna capire chi hai attorno. Tu hai un tuo ordine, un tuo modo di lavorare, una programmazione che potrebbe non piacere ad altri quindi imporre questo ritmo a chi ti sta attorno non è l’ideale. Il cielo si impegna a parlare di cambiamenti in maniera attiva e tu stesso senti che la situazione attuale può essere modificata. Rapporti sentimentali importanti domenica.

BILANCIA

Lo stato fisico non è proprio eccezionale però siamo in recupero. Proprio gli inizi dell’autunno sono stati molto perplessi, ora però non bisogna essere timidi, non bisogna lasciarsi spaventare dagli eventi. Per paura di cadere a volte eviti di lanciarti e invece nei legami matrimoniali, nelle relazioni di coppia è tempo di fare progetti importanti. Anche per i cuori solitari, i separati questa Venere porta fascino e quindi bisogna anche programmare un evento. Il periodo è favorevole per un rinnovamento fisico.

SCORPIONE

Un po’ di tensione resta ma tu non sei mai del tutto soddisfatto perché hai sempre paura che anche quando arriva una buona notizia ce ne sia un’altra, immediatamente dopo, poco felice. Bisogna essere più ottimisti anche perché tra qualche settimana Venere sarà nel tuo segno. Approfitta dei momenti di grande emotività che puoi vivere oggi per mettere a punto grandi progetti che ti interessano perché con la fantasia e l’istinto riesci sempre a dominare anche le fasi più problematiche della vita. Incontri piacevoli oggi, domani in calo.

SAGITTARIO

Le stelle proteggono, portano vantaggio nei lavori creativi. Mercurio aiuta chi lavora con la scrittura, chi pubblica, chi è artista, chi ha a che fare con le relazioni. I pregiudizi devono essere evitati. Tu sei contro le ipocrisie quindi in amore fatti avanti e parla con la persona che ricambia i tuoi sentimenti.

CAPRICORNO

Ancora qualche piccolo fastidio ma meglio rispetto agli inizi della settimana. I contrasti che nascono possono aiutarti ad abbandonare situazioni insoddisfacenti e anche persone che non sono in grado di seguire la tua rotta, il tuo progetto di vita. Il matrimonio è un po’ disturbato, i dubbi vanno chiariti in maniera molto equilibrata. Le coppie che hanno già avuto un diverbio importante forse lasceranno passare novembre senza muovere foglia o rimanderanno certi confronti a dicembre

ACQUARIO

Sei in recupero anche in vista di domenica. Dal punto di vista fisico non bisogna fare troppo, hai questa tendenza di fare troppo e sentirti sempre giovane. Questo è bello ma non bisogna strapazzare troppo il proprio fisico. I legami nati da qualche mese subiscono influssi misti, qualche dubbio potrebbe appesantire l’atmosfera soprattutto domani.

PESCI

C’è molto da dire, molto da fare, non bisogna pentirsi di ciò che è stato altrimenti si torna al passato con il pensiero, si vive male il presente e non si fanno progetti per il futuro. Chi lavora ad un progetto da tempo ed ha delle certezze non dovrebbe cambiare perché le sperimentazioni, con Saturno nel segno, possono essere importanti ma lente nel generare soddisfazioni. Estremamente interessante per elaborare strategie e modificare quello che già si fa la Luna delle prossime 48 ore. Molto intrigante questo cielo per i sentimenti, lo sarà ancora di più a dicembre quindi datevi da fare. Questo cielo riserva novità e incontri coinvolgenti che possono diventare qualcosa di più per i cuori solitari.

L’oroscopo non vuole in nessun modo sostituirsi ad informazioni scientifiche fornite da medici e specialisti. L’astrologia non è una scienza, va considerata con distacco critico.