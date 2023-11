Tra liti in famiglia, difficoltà economiche e ripensamenti: l’oroscopo del giorno

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 11 novembre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

ARIETE

Questa è una giornata che si inquadra in un periodo valido. Ogni progetto andrà gestito e valutato, chi deve risolvere un problema deve cercare di eliminare i pensieri. Guardando le stelle degli inizi del prossimo anno, ci saranno anche delle soluzioni. L’amore va tenuto sempre sotto controllo perché non c’è tempo per stare quanto si vorrebbe con il partner, a volte certe emozioni sfuggono.

TORO

Ogni tanto bisognerebbe divertirsi e staccare la spina. Il piacere va recuperato, anche il piacere di un incontro, di un emozione. Se si desidera spingere un progetto e il partner non è d’accordo, un po’ di pazienza sarà necessaria.

GEMELLI

Giornata strana, forse una Luna un po’ nervosa. Il tuo segno è presidiato da Mercurio, pianeta della comunicazione, quindi quando non hai persone intorno ti senti un po’ triste. Cerchiamo gli amici più sinceri, cerchiamo anche di ritrovare una buona attrazione fisica con le persone che ami perché Venere dice questo. Se poi ci sono dei problemi ricorda sempre che l’ironia è la chiave di svolta.

CANCRO

Le stelle premiano l’amore a dicembre ma ora è probabile che ci siano ancora delle preoccupazioni. Perché farsi il sangue amaro quando magari dalla prossima settimana, e ancora meglio da quella successiva, tante situazioni saranno chiarite? Se vedi che in famiglia, con le persone che ami, ci sono piccoli fastidi, passa oltre e cerca di limitare quel senso di disagio che spesso pervade la tua vita. Giove e Saturno sono favorevoli anche per le questioni di lavoro.

LEONE

A te piace sfidare il destino, gli altri esseri umani. Sei combattente, anche nel lavoro vuoi raggiungere alte vette. Se c’è un problema nel lavoro bisogna verificare bene come stanno le cose. Dovrai allontanare la noia accettando di fare qualcosa di diverso dal passato. Anche se sei vincente non devi ricordarlo tu, fattelo dire dagli altri che sei bravo altrimenti rischi di passare per una persona un po’ troppo orgogliosa.

VERGINE

Ci sono delle piccole perplessità, questa è una settimana dubbiosa. In certi momenti potresti avere la sensazione di non essere supportato, bisognerebbe cacciare via il pessimismo del passato permettendo di valutare con attenzione e positività il futuro. L’amore ha bisogno di tranquillità, in famiglia no alle dispute.

BILANCIA

Si recupera lentamente a livello fisico. Restano possibili disaccordi maturati nel passato con persone di famiglia, ex soci, ma adesso hai una capacità di dimenticare eccellente. Per ritrovare la serenità sarà meglio affidarsi a ragionamenti pacati.

SCORPIONE

Giornate utili per rimettersi in gioco. Cosa succederà quando Venere entrerà nel tuo segno a dicembre? Molto dipende dalle stelle ma soprattutto da te. Non aspettare che le cose cadano dal cielo, sapendo che dicembre sarà un mese importante per le relazioni e per gli incontri, inizia fin da ora ad allargare il giro, a metterti in mostra anche se sei piuttosto schivo. Chi sta nell’ombra non sarà notato. Ti sentirai teso per situazioni di lavoro e amore.

SAGITTARIO

Oggi questa Luna contraria provoca dei momenti di tensione passeggeri ma con il Sole che da domani entra nel segno, Marte che venerdì sarà con te, non puoi non essere ottimista. Se ci sono questioni che non funzionano sarà opportuno mettersi d’accordo e con queste buone stelle anche le riappacificazioni saranno più facili da ottenere. Chi è da troppo tempo alla ricerca di un partner potrà fare incontri tra dicembre e gennaio.

CAPRICORNO

Venere contraria è l’unico neo del periodo, può portare lontananza dall’amore. Chi è solo ad esempio adesso non ne vuole sapere di iniziare una storia magari eccessivamente possessiva. C’è da fare tanto nel lavoro, qualche ritardo riguarda questioni legate alla casa, potrebbero esserci difficoltà anche relative ai soldi o il patrimonio di famiglia. La vita di coppia sarà piena di eventi e in qualche caso di cambiamenti legati alla casa, al lavoro di uno dei due. Chi si è separato forse non ha scelto seguendo il proprio istinto ma la ragione e questo è un po’ un problema. Attenzione ai ripensamenti.

ACQUARIO

Questo cielo permette di recuperare. Agli inizi di novembre c’era stato uno stop, un po’ di confusione. Se per affetto qualcuno ha nascosto una verità, ora salterà fuori. Sarà possibile anche trasformare un’amicizia in qualcosa di più. Insomma, questo periodo porta emozioni importanti.

PESCI

Per ritrovare la serenità meglio affidarsi a ragionamenti pacati che saranno determinanti in questi giorni un po’ febbrili. Attenzione perché non c’è tanta serenità, anche se fai le cose al meglio e apparentemente sei pieno di brio, dentro di te si anima un atteggiamento un po’ sospettoso. Il Sole, Marte, Mercurio entro la fine di questa settimana ti guarderanno in maniera un po’ accigliata. Attenzione alla revisione di alcuni rapporti, ci vuole tanta costanza, fermezza ma anche disponibilità perché quello che oggi può sembrare complicato e difficile da risolvere sarà sbloccato a dicembre, quando finalmente Venere sarà attiva.

