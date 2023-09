L’oroscopo del giorno segno per segno, dall’amore al lavoro: cosa dicono le stelle

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 28 settembre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina con l’oroscopo su radio LatteMiele.

L’oroscopo di oggi 28 settembre 2023 per tutti i segni zodiacali

ARIETE

C’è tensione nell’aria ma non solo in negativo, anche in positivo per chi vuole far partire un progetto o rinnovare un’idea e che, quindi, avrà più cose da fare. In amore, se ci sono state polemiche, bisogna risolverle. Venere è favorevole da tempo, sia per le storie di lunga data che per i single.

TORO

Tra giugno e agosto c’è stata un po’ di confusione ma da settembre le soluzioni stanno arrivando una dietro l’altra. C’è chi in questi giorni è molto impegnato, magari per un lavoro importante o un ruolo nuovo. Il successo non sempre è garantito ma con le stelle a proprio favore c’è la possibilità di farsi notare. Tutto questo comporta delle grandi responsabilità. Molti guardano al Toro con interesse, un segno che resta al centro dell’attenzione.

GEMELLI

Un po’ di tranquillità ci vuole. Gemelli è un segno governato da Mercurio quindi fermo non sa stare, ama la scrittura, la comunicazione che oggi passa direttamente dagli smartphone. Questa tecnologia se da un lato aiuta, dall’altro fredda i rapporti. Le coppie che si sono allontanate, per vari motivi (problemi di lavoro, mancanza di rapporti diretti) adesso dovrebbero cercare di ritrovarsi perché ottobre sarà un mese che non ti permetterà di vivere l’amore lontano dal partner.

CANCRO

E’ il momento di farsi sentire, di farsi valere, per chi ha ricevuto un’offesa o vuole aprire una discussione per ottenere quello che gli spetta. Ritrovare l’amore è importante e ci saranno non poche novità. Dal 9 ottobre il Cancro avrà un cielo migliore, novembre addirittura riporterà in auge un sentimento. Nei prossimi mesi bisognerà capire da che parte sta andando il tuo cuore.

LEONE

Giove è dissonante. Ti senti stanco, vivi conflitti giornalieri. Ogni volta che ti metti al lavoro vuoi farcela a tutti costi, vuoi essere il primo, se hai dei progetti in ballo non ti concedi la possibilità di poter sbagliare. Queste continue competizioni ti affaticano ma è anche vero che senza finiresti per annoiarti. A proposito di amicizie, hai sfoltito molto i rapporti, adesso solo poche persone contano.

VERGINE

Le preoccupazioni di solito riguardano il lavoro, sei una persona che vuole che funzioni tutto al meglio, curando anche i dettagli con molta attenzione. Tu che ci tieni ad essere efficiente nel lavoro adesso dovresti esserlo anche in amore perché tra qualche giorno Venere sarà nel tuo segno zodiacale. Ottobre sarà un mese di buone occasioni. Chi si è sentito troppo solo recupererà.

BILANCIA

I rapporti familiari contano. In questo momento puoi anche fare una scelta importante: completare un progetto, un lavoro che ti interessa. Sei diventato anche più drastico nei giudizi, quello che pensi lo dici. Buone notizie per i cuori solitari che si danno da fare perché a novembre ci saranno delle sorprese. Intanto ottobre è il mese per fare nuove conoscenze.

SCORPIONE

L’estate è stata un po’ agitata. Nella migliore delle ipotesi non è accaduto nulla ma tu vorresti qualcosa di più: un po’ di sicurezza in amore ma anche a livello economico. Giove in opposizione rappresenta la necessità di superare piccole indecisioni e di non fare un problema per tutto.

SAGITTARIO

A te piace fare tante cose, anche contemporaneamente, quindi attenzione alla confusione. Saturno un po’ agitato può rappresentare la noia di fare le solite cose. Devi innovare e poi ricorda sempre che la tua missione è quella di fare incontri, stare nel sociale quindi non ti chiudere. Se fai un lavoro che comporta una vita troppo ristretta, chiusa in un ufficio, almeno nel weekend cerca di divagare la mente. E’ tempo di riflessioni che riguardano l’amore.

CAPRICORNO

Se hai lasciato a margine una storia d’amore, perché magari sei stato preso dal lavoro o da altre priorità, ricorda che ad ottobre il cuore tornerà protagonista. Tanti Capricorno tra il 2023 e il 2024 vorranno sposarsi, convivere o faranno una grande conoscenza. Quelli che hanno rimandato una decisione importante saranno, invece, più malleabili. Per chi sta con un Capricorno: quel no potrà presto diventare un sì.

ACQUARIO

Momento particolare, ci sono giornate su e altre giù. L’emozione di iniziare un nuovo progetto è grande ma c’è la paura di sbagliare. Da ottobre non avremo più Venere opposta (che per troppi mesi è stata contraria) quindi ci sarà più tranquillità in amore e magari, entro novembre, la possibilità di fare conoscenze speciali.

PESCI

Che tu ti senta un po’ più polemico in questi giorni è possibile ma devi dosare le lamentele. Non tutti i pesci esprimono completamente le emozioni che sentono dentro però se c’è la tendenza a recriminare il passato è il momento di dire basta perché c’è un cielo importante a medio termine. I grandi progetti non sono bloccati, semmai bisogna definire i particolari oppure giocare a braccio di ferro con persone che non la pensano come te. Nel complesso, a breve sarai tra i vincitori.

L’oroscopo non vuole in nessun modo sostituirsi ad informazioni scientifiche fornite da medici e specialisti. L’astrologia non è una scienza, va considerata con distacco critico.