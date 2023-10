Oroscopo del giorno segno per segno. Amori, rimpianti e tensioni: cosa dicono le stelle

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 3 ottobre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

L’oroscopo di oggi 3 ottobre 2023 per tutti i segni zodiacali

ARIETE

Rinnovato desiderio di libertà come se improvvisamente sentissi questa necessità di parlare, esprimere le tue idee, farti sentire. Fino a qualche tempo fa evidentemente avevi le mani legati invece adesso si può tornare ad agire in maniera molto divelta. L’unico rischio di questo periodo è la confusione perché quando vuoi portare avanti qualcosa che ti interessa, la frenesia prende il sopravvento mentre si dovrebbe essere molto razionali.

TORO

Hai ancora questa Venere contraria quindi dal punto di vista familiare, personale non si può escludere che già dalla fine di maggio ci siano state parecchie perplessità. Ognuno ha il proprio cielo, il proprio partner e persino nei rapporti più stabili ci sono stati momenti di grande difficoltà, non sempre per mancanza d’amore. Sembra un periodo un po’ monotono per i sentimenti oppure per colpa di alcuni momenti improvvisi non sarà facile vivere le emozioni. Era già indicato dalle stelle un momento stressante e questo potrebbe riguardare anche coppie formate da tempo in cui uno dei due ha avuto problemi di lavoro, fisici. Anche i single hanno vissuto un momento di grande tensione. La cosa buona è che prossimamente ci sarà il ritorno di Venere a favore.

GEMELLI

Hai una grande voglia di fare cose divertenti perché Mercurio dice basta con le preoccupazioni. Ma come fare finta di nulla se ogni giorno bisogna lavorare, portare a casa dei risultati, se magari anche per non pensare avete riempito la vostra vita di impegni? Ritrovare la propria serenità interiore è una necessità, deve essere una priorità nel corso delle prossime settimane.

CANCRO

Questa situazione un po’ faticosa nei rapporti dei lavoro ti fa tenere un grande peso in questo momento però è probabile che proprio la tua capacità di azione dia fastidio a qualcuno. Forse lavori troppo bene, forse qualcuno è invidioso di te. Pensa all’amore che va protetto e dal 9 di questo mese potrà essere vissuto con maggior tranquillità.

LEONE

Troppe responsabilità e forse un po’ di amarezza perché ti sei reso conto che alcune persone a cui hai dato fiducia non meritavano tanto spazio. Ci sono stati degli opportunisti che forse hanno sfruttato un momento in cui tu eri particolarmente disponibile. Sei governato dal Sole, ti piace la chiarezza ed è importante adesso ritrovare serenità in tutte le relazioni. Anche quelle di tipo sentimentale hanno bisogno di un aiuto.

VERGINE

Prossimamente Venere entra nel tuo segno zodiacale, è imminente un risveglio d’amore. Mostrando i propri sentimenti, senza inibizioni, si otterrà molto di più. Se ci sono state delle persone che ti hanno messo da parte, si renderanno conto di aver commesso un grande errore. Hai la possibilità di risolvere un contenzioso, magari anche di portare avanti una compravendita. E’ vero che abbiamo un Saturno in opposizione però puoi ritrovare un po’ di tranquillità.

BILANCIA

Sei pronto a superare tanti ostacoli da diverse settimane. Marte nel segno ha comportato un forte stress anche a livello fisico. La tua intolleranza è cresciuta anche perché non ti sei sentito in perfetta forma. Marte nel segno rappresenta anche la volontà di dire cose che non hai mai detto nel passato ma questo ha comportato ancora stress e soprattutto la nascita di alcuni problemi. Molti hanno apprezzato i tuoi sfoghi, altri invece sono decisamente contro. Rapporti vissuti clandestinamente potrebbero diventare importanti.

SCORPIONE

Tra qualche giorno non avremmo più Venere contraria. Nel periodo estivo nella migliore delle ipotesi alcune coppie sono andate avanti, tra bisticci vari, e chi si è separato nel passato potrebbe avere una storia non ancora ufficiale. Questa condizione apre una fase nuova quindi è possibile fare anche scelte definitive, recuperare un po’ di fiducia. Soprattutto quelli che hanno un lavoro nato da poco oppure hanno cambiato mansione negli ultimi mesi, possono essere fiduciosi perché ci saranno delle buone novità.

SAGITTARIO

Perché devi studiare nuove strategie? Un po’ perché Saturno contro porta noia e bisogna rinnovare alcuni accordi, un po’ anche perché se senti troppa tensione addosso rischi di riversarla in amore. Questo potrebbe essere un problema. Bisognerebbe capire il vero motivo di una certa insoddisfazione che altrimenti potrebbe portare qualcuno a discutere parecchio o addirittura a mettere in discussione un sentimento.

CAPRICORNO

Fatica, necessità di portare avanti dei progetti con grande impegno però ottobre è un mese di ottimi risultati quindi non stiamo a guardare la settimana che magari non è al massimo. Chi vuole portare avanti una compravendita o una scelta d’amore sarà favorito. Bisogna solo tener conto di giornate particolarmente pesanti, Marte contrario porterà anche stanchezza.

ACQUARIO

Oggi abbiamo una Luna birichina che potrebbe farti tornare un po’ di agitazione addosso. Da qualche tempo sei abbastanza nervoso, attenzione alle provocazioni che potrebbero nascere e soprattutto cerca di scrollarti di dosso qualche pensiero negativo. Le relazioni interpersonali vanno curate.

PESCI

Ultimi giorni con Mercurio in opposizione. Ce la stai mettendo tutta per portare avanti un progetto e sei in fondo anche ottimista. Tuttavia risultati immediati non ce ne sono e per chi deve concludere un accordo è probabile che anche se si firma ora un contratto, entri in azione tra fine ottobre, novembre, dicembre. Insomma, tutto un po’ in ritardo rispetto ai tuoi desideri. Cerca di rispolverare un po’ di sana diplomazia in amore.

L’oroscopo non vuole in nessun modo sostituirsi ad informazioni scientifiche fornite da medici e specialisti. L’astrologia non è una scienza, va considerata con distacco critico.