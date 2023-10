L’Oroscopo di oggi 11 ottobre 2023 di Paolo Fox. Le previsioni per ogni segno zodiacale su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo. L’oroscopo non vuole in nessun modo sostituirsi ad informazioni scientifiche fornite da medici e specialisti. L’astrologia non è una scienza, va considerata con distacco critico.

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi mercoledì 11 ottobre 2023

Ariete

Mercurio è in opposizione, porta fatica e gli impegni sono tanti, le giornate di venerdì e sabato faranno salire la tensione e l’agitazione. Tuttavia, voi volete ripartire, rimettervi in gioco, ma c’è da prendere in considerazione la tenuta psicofisica.

Per stare bene dovete individuare un obiettivo alla volta da raggiungere, senza strafare. I mesi passati sono stati di attesa, adesso si agisce supportati da nuove e grandi spinte. C’è da prendere una decisione in amore, coloro che vivono una situazione complicata vorranno chiarimenti. I separati e quelli che hanno vissuto una crisi per adesso si accontentano di vivere relazioni part-time, anche con persone molto diverse tra loro per cultura, età e posizione sociale

Toro

Giove è nel segno e porta incarichi, ma regala anche situazioni importanti, fa tornare protagonisti nella vita. Ma esiste sempre un rovescio della medaglia. Più obblighi, più stress. Vi siete resi conto che pur essendoci stata una crescita e spero anche una soluzione per eventuali questioni in casa o economiche rimaste in sospeso, non avete ritrovato una buona serenità interiore.

Forse, eventi esterni ritardano alcune vostre decisioni, che ci siano preoccupazioni che riguardano la famiglia, il vero problema è che siete voi a dover risolvere ogni cosa, senza contare sull’aiuto degli altri. E’ in corso una fase di ribellione che deve essere amministrata con saggezza, non potete prendervela con il destino.

Gemelli

E’ un periodo in cui è facile sentirsi stanchi e nervosi, martedì e mercoledì saranno giornate agitate. In un clima del genere, bisogna prendere tutto con calma, anche eventuali affermazioni del partner o situazioni di difficoltà a livello familiare.Nel lavoro, alcuni impegni potrebbero diventare pesanti da sopportare. Si può andare lontano con le idee, i pensieri, dal punto di vista sentimentale siete in un periodo di verifiche. Se ci sono state piccole crisi bisogna stare attenti, giornata in cui è meglio non fare le ore piccole. Prudenza in amore.

Cancro

Questo cielo è interessante, va ricordato che ci sono prospettive da sfruttare. Molto probabilmente voi vi sentiate messi alla prova, a ogni modo chi ha iniziato un nuovo lavoro otterrà buoni risultati, forse vorrebbe avere anche qualche certezza in più.Venere comincia un transito interessante, la passionalità torna protagonista dal 12, quando Marte sarà favorevole. Per questo, la seconda metà di ottobre regalerà qualche soddisfazione in più in diversi settori della vita, anche in quello amoroso. Basta avere un progetto, la forza non mancherà.

Leone

spettatevi una fase di alti e bassi. La vostra energia è al massimo, ma cercate di non spremerla troppo rapidamente. In amore potrebbero esserci delle complicazioni. Non vi preoccupate per la carriera o le finanze, entrambi stanno andando abbastanza bene. Attenzione alla salute e ricordatevi di fare attività fisica regolare.

Vergine

I nati sotto il segno della Vergine stanno vivendo un periodo molto positivi. Ci sono grandi progetti in vista. Alcuni sono riusciti a risolvere problemi di lavoro, oppure hanno trovato il giusto accordo con i soci o collaboratori. Secondo l’Oroscopo del Giorno le relazioni con alcuni segni procedono a gonfie vele, come quelle con Pesci e Sagittario. A fine mese novità sul fronte lavorativo.

Bilancia

Questo è un momento di recupero per la Bilancia e tanti faranno una scelta importante a breve. Quando si hanno Mercurio, Venere e il Sole nel segno l’Oroscopo è sicuramente positivo. Hai una grande forza, ma questo non significa che ti piace dominare gli altri. Puoi approfittare del transito di Venere nel segno fino al giorno 23 del mese. L’opposizione di Giove continua a creare comunque qualche dubbio per quanto concerne le questioni pratiche ed economiche.

Scorpione

La buona notizia è che la seconda parte di Ottobre sarà migliore rispetto alla prima. Puoi prepararti perché a breve potrai ottenere qualcosa in più. A fine mese infatti molti pianeti entreranno nel segno, quindi alcuni progetti nati adesso, poi potranno essere completati con successo entro i primi giorni di novembre. Qualcuno ha già cambiato, mentre altri potrebbero cambiare entro la fine dell’anno. Chi ha intenzione di studiare nuove strategie può sfruttare l’Oroscopo di oggi.

Sagittario

Siete in sintonia con le persone che amate ma c’è qualche dubbio. Troppa confusione rischia di rovinare tutto. Cercate di essere molto cauti e non dite cose di cui potreste pentirvi alla persona che avete al vostro fianco. La tensione potrebbe essere ancora maggiore nel weekenk. Domenica utile per rilassarsi.

Capricorno

In alcuni frangenti hai come la sensazione di aver esagerato perché ti sei assunto troppe responsabilità. La notte c’è chi dorme poco perché deve pensare a tutto quello che c’è da fare il giorno dopo. Il transito di Mercurio, Venere, Sole e Giove in opposizione non rappresentano un vero e proprio blocco, ma piuttosto la necessità di raggiungere un compromesso. L’Oroscopo del Giorno invita a trovare delle soluzioni alle situazioni poco chiare.

Acquario

Secondo l‘Oroscopo di Paolo Fox questo è un momento importante perché hai Mercurio, Venere, Marte e il Sole favorevoli. Anche Giove è in posizione interessante, quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene. C’è chi potrebbe fare un incontro interessante in amore, sfruttando anche l’ottima posizione di Venere fino al giorno 23 di ottobre. Il mese è interessante per sistemare qualche questione rimasta in sospeso. Giove spinge a realizzare nuovi progetti in queste giornate.

Pesci

