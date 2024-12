Bilancia, l’oroscopo del 2025 di Paolo Fox

L’Oroscopo 2025 di Paolo Fox per il segno della Bilancia

Nel corso dell’ultima puntata del 2024 di Domenica In, condotto da Mara Venier su Rai Uno, l’astrologo Paolo Fox ha illustrato segno per segno l’oroscopo del 2025. Questo è quello relativo alla Bilancia.

Nel 2024 si è verificato un notevole transito di Giove, offrendo protezione sul fronte professionale fino al 2025. In ambito affettivo, dimostrerete determinazione e forza. Tra gennaio e aprile, l’opposizione di Venere potrebbe portare a conflitti domestici o a questioni legate a qualcuno del passato. Luglio sarà un mese favorevole, con Venere in aspetto positivo e Giove che avvia un transito promettente, portando fortuna e opportunità. Nella seconda metà dell’anno, potreste sentirvi incerti riguardo alla prosecuzione di un progetto, ma è fondamentale assumere impegni per evitare ripensamenti.