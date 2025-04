SHOCK/ I messaggi degli esattori a Fagioli: “Se non paghi ti faccio diventare un muratore”

Il caso attorno al nome di Nicolò Fagioli diventa sempre più grande. Il centrocampista attualmente in forza alla Fiorentina è tornato alla ribalta negli ultimi giorni per le scommesse illegali effettuate negli scorsi anni.

Il centrocampista, indebitato fino all’orlo, chiedeva soldi a compagni di squadra e amici nel mondo del calcio, da finti “aiuti per il padre malato” ai rolex con l’ausilio di Morata (senza però dirlo in giro). Il calciatore era spinto a tutto ciò per colpa dei messaggi che riceveva dai suoi esattori.

Fagioli shock, i messaggi sul suo telefono che riceveva ogni giorno

“Ti faccio smettere. Te faccio mettere a fare il muratore. Ti levo pure la penna per firma’ i contratti”. Le minacce a Nicolò Fagioli pubblicate questa mattina dal Corriere della Sera sono pronunciate da Nelly, personaggio misterioso che usa una sim intestata a un cittadino svizzero

“Tu credi che mi faccia prendere per il c… da te”, diceva Nelly, e Fagioli allora cercava di spiegare, di giustificarsi, di calmarlo: “Ho fatto un errore più grande del mio stipendio annuale… ho chiesto una mano per darteli”. Il debito di Nicolò è stimato dal Corriere in un milione e mezzo di euro, abbastanza per rovinargli la vita e il calcio, per buttarlo in un vortice di pensieri, ripensamenti e contraddizioni.

Fagioli in una chat diceva di essersi rivolto a persone sbagliate che per togliere il debito ne avevano creato uno maggiore, mettendolo nei guai: “Dovevo ridare al mese il 7%. Sono 140mila euro”.