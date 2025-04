Spari durante la processione della Madonna dell’Arco: due feriti dopo un litigio

Spari durante la processione della Madonna dell’Arco nella giornata di ieri. Le due vittime che avevano assistito a lungo all’evento sono rimaste ferite a seguito di alcuni colpi partiti da una pistola di un uomo a seguito di una rissa tra donne.

Non è ancora chiara la ricostruzione e le indagini sono in atto. Si cerca colui che ha fatto partire gli spari, che è scappato subito dopo l’episodio.

La ricostruzione dell’episodio capitato durante la processione della Madonna dell’Arco

Tutto è successo in via G. Tappia e secondo quanto si è appreso i feriti hanno 23 e 31 anni. Il primo è stato trasferito all’ospedale del Mare, l’altro al Vecchio Pellegrini. Secondo una testimonianza mentre era in corso la lite tra donne, un uomo giunto sul posto a bordo di una vettura, è sceso dall’auto e ha iniziato a sparare a raffica.

Le vittime, entrambi uomini, sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari. Per fortuna, non sono in pericolo di vita: uno è stato portato nell’ospedale del Mare di Ponticelli mentre l’altro al Vecchio Pellegrini. Sull’accaduto sono in corso indagini, nel tentativo di indentificare e bloccare colui che ha sparato, da parte degli investigatori del commissariato Vicaria di Napoli.