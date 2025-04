Eseguita Gastro-Entero Anastomosi all’Ospedale del Mare: passo avanti per l’Endoscopia Interventistica

Realizzato con successo intervento endoscopico di gastro-entero anastomosi presso l’Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale del Mare ASL Napoli 1 Centro.

Gastro-Entero Anastomosi all’Ospedale del Mare di Napoli

Tale procedura mininvasiva, di grande rilevanza clinica, consente di bypassare le occlusioni del tratto digestivo superiore attraverso la creazione di un collegamento tra lo stomaco e un’ansa intestinale. Questo è reso possibile grazie al rilascio di una protesi metallica corta, auto-espandibile, sotto guida eco-endoscopica. L’intervento è stato eseguito completamente per via orale, senza incisioni, garantendo l’assenza di dolore per il paziente.

Il Direttore della UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Leonardo De Luca, affiancato dalla sua equipe di medici e di infermieri, con il supporto anestesiologico di Francesca Ferrara, ha effettuato la procedura su un paziente affetto da stenosi duodenale e biliare secondaria a un tumore del distretto ampullare al IV stadio, non candidabile a chirurgia e già sottoposto a colangio-pancreatografia endoscopica retrograda (ERCP) per stenosi biliare.

Tra gli aspetti più rilevanti di questa tecnica troviamo la sua minima invasività: l’intervento ha una durata di circa 30 minuti, riducendo significativamente i tempi anestesiologici, i rischi chirurgici e la degenza ospedaliera.

E’ possibile iniziare una dieta idrica già dopo 12 ore dall’operazione tanto è vero che il paziente ha potuto riprendere anche l’alimentazione dal giorno successivo all’intervento, in assenza di complicanze.

“L’esecuzione di tale intervento – spiega Leonardo De Luca – segna un traguardo significativo per l’endoscopia interventistica ad alta complessità, ampliando l’accesso a trattamenti innovativi che riducono la necessità di chirurgie invasive e migliorano sensibilmente la qualità di vita dei pazienti, consolidando l’importanza dell’integrazione tra gastroenterologia, oncologia e chirurgia al fine di offrire cure sempre più efficaci e sicure”.