Questa sera Barcellona-Napoli partirà dal punteggio di 1-1 maturato nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Gli azzurri si troveranno per la nona volta nella propria storia su questo punteggio alla vigilia della partita di ritorno in un turno eliminatorio UEFA.

C’è però da dire che sarà la prima da quando è stata eliminata la regola dei gol in trasferta, che in caso di parità fino a due stagioni fa premiava la squadra che ne aveva realizzati di più, cambiando inevitabilmente l’andamento delle partite e la gestione stessa da parte di chi si trovava in situazione di svantaggio.

I PRECEDENTI | Come si è comportato il Napoli in Europa partendo dal risultato di 1-1

Di questi 8 precedenti, sono 3 quelli in cui la partita di andata si è giocata allo stadio Maradona: due in Champions, contro Athletico Bilbao (playoff) e Barcellona (ottavi), e uno in Europa League, nella nefasta semifinale contro il Dnipro. In nessuna di queste occasioni, i partenopei sono riusciti ad ottenere la qualificazione.

Discorso diametralmente opposto per quanto riguarda i turni iniziati con un 1-1 in trasferta: Ujpest, APOEL, Lokomotiv Lipsia e Boavista nei decenni si sono dovute arrendere al Napoli, mentre il solo Barcellona è riuscito ad eliminare gli azzurri (2020).

Di fatto, le ultime quattro volte nella storia tra casa e trasferta in cui gli azzurri sono partiti dal punteggio di 1-1, sono stati eliminati.

Coppa delle Coppe 1962/1963 (Quarti di finale)

Secondo turno

Ujpest-Napoli 1-1

Napoli-Ujpest 1-1

Coppa delle Coppe 1976/1977 (Semifinali)

Secondo turno

APOEL-Napoli 1-1

Napoli-APOEL 2-0

Coppa UEFA 1988/1989 (Campioni)

Sedicesimi di finale

Lokomotiv Lipsia-Napoli 1-1

Napoli-Lokomotiv Lipsia 2-0

Coppa UEFA 1994/1995 (Ottavi di finale)

Sedicesimi di finale

Boavista-Napoli 1-1

Napoli-Boavista 2-1

Champions League 2014/2015

Playoff

Napoli-Athletic Bilbao 1-1

Athletic Bilbao-Napoli 3-1

Europa League 2014/2015

Semifinali

Napoli-Dnipro 1-1

Dnipro-Napoli 1-0

Champions League 2019/2020

Ottavi di finale

Napoli-Barcellona 1-1

Barcellona-Napoli 3-1

Europa League 2021/2022

Knockout round

Barcellona-Napoli 1-1

Napoli-Barcellona 2-4