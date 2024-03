VIDEO/ In Spagna deridono De Laurentiis: la figuraccia con i media è diventata virale

Alla vigilia di Barcellona-Napoli, le questioni di campo e tutte le classiche analisi della vigilia sembrano essere passate in secondo piano. Il motivo è legato all’episodio capitato ieri pomeriggio allo Stadio Olimpico Lluís Companys durante il “media-day”. Protagonista è stato il presidente De Laurentiis, che ha sottratto Politano durante l’intervista di Sky, urlando a gran voce di non poterlo intervistare, tra lo stupore degli addetti ai lavori e dei commentatori in studio, che hanno dovuto calmare gli animi in una situazione abbastanza concitata.

De Laurentiis fenomeno virale in Spagna, il Chiringuito ironizza il presidente del Napoli

Con un video, il programma televisivo dedicato al calcio, “El Chiringuito”, ha scherzato sulla scena vista ieri sul campo del Barcellona. Il filmato ironizza sulle varie mosse compiute dal presidente del Napoli durante gli attimi concitati. Dopo le urla di rabbia contro Sky con conseguente allontanamento di Politano, susseguono attimi di tensione, con patron che spinge il camera-man rischiando di farlo cadere, per poi allontanarsi con sguardo arrabbiato prima di aprire il suo telefono e continuare ad inveire, affermando che i tesserati possono essere intervistati solo da Gianluca di Marzio.

In Spagna, il presidente degli azzurri è oramai diventato una vera e propria star con video e fotomontaggi, tanto da diventare uno dei personaggi più ricercati sui social. In Italia invece si cerca di analizzare i motivi: secondo molti, De Laurentiis non vuole che i suoi tesserati siano intervistati da giornalisti che non siano campani (questo motiva le sue affermazioni sul campo, in cui nominava più volte Gianluca di Marzio). Rimane però la figuraccia, che cade sulle spalle del Napoli, che con questi comportamenti non si fa voler bene dalla UEFA in primis. Proprio su questo episodio la UEFA è pronta a multare il club e secondo indiscrezioni sarà chiesta una cospicua cifra.