AS tuona: “Minaccia Barcellona, invasione napoletana: serio rischio Eintracht 2.0”

Questo l’articolo pubblicato quest’oggi dal noto giornale spagnolo AS, circa il ‘pericolo’ di vedere stasera lo stadio di Montjuic completamente a tinte azzurre. A Barcellona nelle ultime ore c’è stata infatti una vera e propria invasione (pacifica) di tifosi del Napoli, pronti a spingere la squadra verso una storica qualificazione ai quarti di UEFA Champions League.

AS tuona: “Minaccia Barcellona, invasione napoletana: potrebbe esserci un Eintracht 2.0”

Il 14 aprile 2022 il Barcellona ha ricevuto un duro colpo, sportivamente e socialmente, che il club blaugrana non vuole che si ripeta. Quel giorno, la squadra blaugrana fu eliminata dall’Europa League dopo che l’Eintracht Francoforte vinse la gara di ritorno nel feudo blaugrana per 2-3. Ma la cosa peggiore è stata la sensazione che la squadra tedesca, pur giocando fuori casa, si sentisse come se fosse nel suo stadio supportata da quasi 40.000 tifosi che hanno approfittato del mancato controllo dei biglietti in vendita da parte della dirigenza del Barcellona. Stasera, con il Camp Nou in costruzione e i tifosi del club non entusiasti di andare al Montjuïc, il Barça prega affinché l’invasione non si ripeta.

I dati non sono rassicuranti. I 2.600 biglietti che secondo l’ordine UEFA corrispondono alla squadra rivale sono esauriti in brevissimo tempo. Sono quindi assicurati 2.600 tifosi del Napoli nel settore ospiti. Ma in più, il gruppo delle tifoserie e dei tifosi del Napoli assicura che 4.000 tifosi partenopei arriveranno a Barcellona senza biglietto alla ricerca di un modo per accedere allo stadio anche se non è nella zona riservata ai tifosi rivali.

A Barcellona vivono 17 mila napoletani

A questo contingente di tifosi in arrivo da Napoli si aggiunge l’enorme colonia partenopea che risiede a Barcellona. Secondo il Comune di Barcellona, ​​in città vivono circa 17.000 napoletani e molti di loro intendono assistere oggi alla partita tra le due squadre.

Se consideriamo che solo 17.000 soci del Barcellona hanno un abbonamento permanente allo Stadio Olimpico Lluís Companys e che nella maggior parte delle partite il resto dei posti sono occupati da turisti o persone di passaggio a Barcellona, ​​non sorprenderebbe che la voce principale nello stadio sarà quella dei tifosi partenopei.

Dopo la gara d’andata allo Stadio Diego Armando Maradona, lo stesso allenatore catalano Xavi ha sottolineato la questione in conferenza stampa: “In partite come questa mancherà il Camp Nou. La gente del Montjuic sarà come sempre da dieci in pagella, ma qualsiasi rivale rimane impressionato da un Camp Nou pieno”. È necessario che non impressioni il Barça.