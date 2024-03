Il Napoli perde, la Juventus esulta sul sito ufficiale: “Siamo al mondiale per club”

La Juventus esulta dopo l’eliminazione del Napoli in Champions League, per mano del Barcellona. I partenopei non possono più scavalcare i bianconeri nella classifica per la partecipazione al Mondiale per club.

Ecco quanto scrivono i bianconeri sul sito ufficiale: “È ufficiale: la Juventus prenderà parte alla prima edizione del nuovo formato del Mondiale per Club FIFA, in programma nell’estate 2025 negli Stati Uniti”.

“Una competizione che permetterà ai bianconeri di scendere in campo e competere contro alcuni dei migliori club al mondo in un torneo che vedrà coinvolte 32 squadre che arriveranno da ogni angolo del globo”.