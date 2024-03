Mondiale per Club, la FIFA ignora ADL e il possibile ricorso: “Congratulazioni alla Juve”

La FIFA si congratula con la Juventus per la qualificazione al Mondiale per Club. A dispetto dell’annunciato ricorso da parte del Calcio Napoli, eventualità che tra l’altro aveva già provocato una comunicazione indirizzata ad Aurelio De Laurentiis, la Federazione ha applaudito i bianconeri pronunciando quella che sembra una parola definitiva sull’argomento. Vedremo adesso come si muoverà il patron partenopeo.

La FIFA si congratula con la Juventus: il comunicato

Il comunicato della FIFA, giunto dopo quello della società sabauda che ha esultato non appena è terminata la partita di Barcellona, recita: “La Juventus è l’ultimo club qualificato per l’edizione inaugurale del Mundial de Clubes FIFA. La vittoria del Barcellona contro il Napoli in Champions League ha decretato l’eliminazione degli azzurri dalla massima competizione europea e ha permesso ai bianconeri di qualificarsi per la prima edizione della nuova competizione per club. La nuova competizione a 32 squadre comprende club di ciascuna delle sei confederazioni, in competizione per il titolo di campioni del mondo. In totale, ci sono 12 posti disponibili per i club europei, di cui dieci sono già stati assegnati”.

I criteri di selezione

“Manchester City (ENG), Real Madrid (ESP) e Chelsea (ENG) parteciparanno al Mundial de Clubes FIFA inaugurale come campioni continentali. Bayern Monaco (GER), Paris Saint-Germain (FRA), Inter (ITA), Porto (POR), Benfica (POR) e Borussia Dortmund (GER), oltre la Juventus, si sono guadagnate un posto attraverso il ranking europeo. Sono due i posti ancora disponibili: uno per la vincitrice della UEFA Champions League (UCL) 2023/24 – a meno che non rientri tra i club già qualificati sopra indicati – e uno (o due, a seconda della vincitrice dell’UCL) tramite il ranking UEFA”.

“Nel caso in cui un club vinca due o più edizioni della principale competizione per club della rispettiva confederazione durante il periodo 2021-2024, per garantire l’accesso verrà utilizzato il ranking continentale corrispondente. All’elenco di accesso verrà applicato un limite massimo di due club per paese, con un’eccezione nel caso in cui più di due club dello stesso paese vincano la principale competizione per club della confederazione nell’arco di quattro anni”.

“Il Napoli non più qualificarsi”

“Il Napoli non può più qualificarsi essendo uscito dalla UEFA Champions League: gli azzurri non potranno eguagliare il punteggio nel ranking della Juventus e, con l’Inter già qualificata, entrambi i posti aperti alle squadre italiane sono ora occupati”.