VIDEO/ Il fuorionda, cosa ha detto ADL a Sky: “Non può parlare con te, sei laziale”

È spuntato il video della sfuriata di Aurelio De Laurentiis contro Sky Sport. Il presidente del Calcio Napoli aveva sottratto Matteo Politano all’intervista che l’emittente stava conducendo, avendone i diritti, prendendosela con Massimo Ugolini, Gianluca Di Marzio ed un cameraman al quale ha dato uno spintone.

De Laurentiis a Ugolini: “Non può parlare con te, sei laziale”

Il filmato è proprio quello registrato dal tecnico che il patron azzurro ha spinto. Nel video si possono ascoltare in maniera perfetta le rimostranze di De Laurentiis, il quale non voleva che l’intervista ai suoi tesserati fosse condotta da Ugolini, evidentemente mal visto nonostante il giornalista segua il Napoli dal lontano 2004.

Cosa ha detto De Laurentiis

“È con Di Marzio che deve parlare, non può parlare con te” – afferma rivolgendosi a Ugolini. Poi si rivolge a Di Marzio che si trovava proprio vicino al collega ed urla: “Scusa, anche tu, che cazzo ci stai a fare? Ho parlato con i tuoi capi, con Ferri (direttore di Sky Sport, ndr) che mi ha detto: ‘Ti sta bene Di Marzio?’, ‘Mi sta bene Di Marzio’. Lui è laziale (verso Ugolini, ndr), va bene?”. De Laurentiis, infine, quando sembrava che si stesse allontanando, è tornato sui propri passi per prendersela con il cameraman e dargli uno spintone: “Poi tu non devi riprendere quando io parlo, hai capito? Scemo!”.

L’accordo con il direttore di Sky Sport

Un episodio dal quale emerge non solo la cattiva figura fatta da Aurelio De Laurentiis (che ha messo anche le mani addosso ad una persona che stava svolgendo il proprio lavoro) e come riflesso dal Calcio Napoli, nonostante la sua reazione sia stata in parte provocata proprio da Sky Sport. Il direttore Federico Ferri, su Twitter, ha scritto in merito all’episodio: “Chi fa le interviste di Sky Sport lo decide Sky Sport. Senza parole per quello che è successo al nostro giornalista, e al nostro cameraman: lo condanno senza altri commenti. Una cosa è certa: andiamo avanti come sempre, con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione”. Parole che in realtà stridono con lo scambio di battute riportato da ADL, il quale ha affermato in buona sostanza che vi era stata una sorta di contrattazione in merito al giornalista che avrebbe intervistato i tesserati del Napoli. È ovvio ed è nel giusto Ferri ad affermare che è Sky Sport a decidere chi fa le interviste con Sky Sport, ma perché allora, in privato ed a telecamere spente, aveva voluto accontentare De Laurentiis salvo poi cambiare idea?