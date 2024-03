Mondiale 2025, la strategia del Napoli per convincere FIFA e UEFA ad estromettere la Juve

"Congratulazioni e naturalmente in bocca al lupo alla Juventus per la qualificazione al nuovo Mundial de Club Fifa negli Stati Uniti nel 2025". Con un post su Instagram accompagnato da un video, il presidente della Fifa Gianni Infantino fa i complimenti alla formazione bianconera qualificatasi al nuovo format del Mondiale per club grazie all'eliminazione del Napoli dalla Champions League. INSTAGRAM GIANNI INFANTINO +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++

Il Napoli è fuori dal Mondiale per club che si giocherà negli Stati Uniti d’America l’estate prossima. Gli azzurri non sono riusciti a recuperare i restanti 5 punti che li dividevano dalla Juventus, e dunque hanno dovuto cedere il passo ai rivali bianconeri. Negli ultimi giorni il presidente Aurelio De Laurentiis aveva paventato l’ipotesi di un ricorso, nel caso in cui la sua squadra non fosse riuscita ad eliminare il Barcellona.

Ricorso Napoli Mondiale per club contro la Juventus: la possibile strategia di De Laurentiis

La Juventus, infatti, l’estate scorsa era stata sanzionata dalla UEFA per falso in bilancio, che l’aveva estromessa da ogni competizione internazionale per la stagione in corso. Penalizzazione figlia chiaramente delle annate precedenti, nelle quali il club del dimissionario Andrea Agnelli aveva prodotto una serie di plusvalenze fittizie in modo da sistemare la condizione economica della società agli occhi degli organi competenti.

Il presidente Ceferin, però, oltre al divieto di partecipazione alla Conference League e ad una sanzione economica, non ha pensato ad annullare i punti conquistati nel ranking (6) quantomeno nella stagione 2022/2023, ovvero quella in cui la Juventus è stata penalizzata anche in Serie A.

Se è vero che la FIFA ha già annunciato la partecipazione dei bianconeri al prossimo Mondiale per club, lo è anche l’illecito perpetrato negli anni da Agnelli e soci. La classifica europea, il ranking UEFA, avrebbe dovuto applicare la penalizzazione in termini di punteggio, così come ha fatto la FIGC.

Togliendo alla Juventus i soli punti conquistati la stagione passata, il Napoli diventerebbe in automatico la seconda squadra a competere nel primo Mondiale a 32 squadre. Sembra essere questa la strategia che dovrebbero adottare gli avvocati incaricati da De Laurentiis: chiedere in sostanza una penalizzazione in termini di punteggio nel ranking UEFA da infliggere ai bianconeri, in virtù degli illeciti commessi che hanno portato all’esclusione dalle coppe e ad una sanzione pecuniaria. Staremo a vedere.