Il Calcio Napoli si prepara al rush finale di campionato. Settanta giorni per decidere il futuro della squadra azzurra, con il sogno Champions League per provare a salvare una stagione ben al di sotto delle aspettative. Gli azzurri, oltre che sul campo, si stanno muovendo anche al di fuori, cercando di chiudere i primi rinnovi. Il primo è quello di Khvicha Kvaratskhelia. Il rinnovo del georgiano è stato più volte un caso, ma stavolta lo staff di De Laurentiis si sarebbe mosso in maniera decisiva per strappare il sì del calciatore e del suo entourage.

Il rinnovo di Kvaratskhelia al Napoli si avvicina, le cifre dell’accordo

Kvaratskhelia è sicuramente uno dei calciatori più amati della rosa azzurra. Specialmente quest’anno, quando nelle difficoltà è stato forse l’unico a voler realmente tirare fuori il Napoli da una situazione tragica. Sempre più eroico in campo, con volontà e forza di sacrificio che invece è mancata a tanti altri. Prestazioni a tutto campo, simbolo di chi ha Napoli nel cuore, non a caso l’unico sempre fuori da ogni critica mossa contro la squadra.

Il rinnovo sembra finalmente in dirittura d’arrivo. Le vicende legate a questa estensione del contratto sono state tante in passato, tra offerte mai arrivate, attacchi dell’agente e via discorrendo. Questa volta però il tutto sembra vedere il lieto fine con il napoli pronto a blindare il georgiano, sulla lista di tanti top club d’Europa. L’offerta prevede un contratto fino al 2029, con uno stipendio di 4 milioni a stagione più un altro milione di bonus. Attualmente Kvara guadagna un milione all’anno. Il tutto sembra andare nel verso giusto, con la proposta che sembra essere stata gradita dall’entourage del numero settantasette e nelle prossime settimane potrebbe finalmente arrivare l’annuncio tanto atteso.