Quinto posto Champions League, Italia ancora prima nel ranking: il Napoli spera, la situazione

Le avversarie del Napoli in Champions League 2023/2024

Il Napoli continua a sperare nella qualificazione alla prossima UEFA Champions League grazie al cammino delle italiane rimaste in gara nelle altre due competizioni continentali.

Ieri sera, infatti, si è verificato un vero e proprio en plein: l’Atalanta ha superato per 2-1 lo Sporting Lisbona, la Roma ha retto l’urto del Brighton di De Zerbi (1-0 per gli inglesi) e, forte del 4-0 conquistato all’andata, ha ottenuto il pass per il prossimo turno assieme ai bergamaschi e al Milan, che ha passeggiato anche al ritorno contro lo Slavia Praga.

In UEFA Conference League, la Fiorentina ha pareggiato 1-1 con il Maccabi Haifa, difendendo così la vittoria esterna per 4-3 ottenuta la settimana scorsa.

In questo momento l’Italia è ancora prima nella speciale classifica, e se riuscirà a mantenere questa posizione, o al massimo la seconda, fino al termine della stagione, avrà la possibilità di portare ben 5 squadre alla prossima Champions League. Attualmente questo sembra il traguardo più plausibile da raggiungere per il Napoli, distante solo 4 punti dalla Roma quinta, ma ben 7 dal Bologna, che occupa la quarta posizione grazie allo straordinario cammino compiuto fino ad ora in Serie A.