Il Calcio Napoli si prepara alla sfida di domenica sera contro la capolista Inter. Dopo la deludente eliminazione di Champions League contro il Barcellona, gli uomini di Francesco Calzona si preparano alla partita di campionato per far ripartire la rincorsa disperata verso la zona europea. Gli azzurri però nell’allenamento odierno hanno ricevuto l’ennesima brutta notizia, infatti durante le attività in campo si è fermato Victor Osimhen per un problema fisico. Il nigeriano ora è seriamente a rischio per la trasferta di questo weekend.

Osimhen si ferma in allenamento, Inter-Napoli a rischio per il nigeriano

Dopo una partita incolore contro il Barcellona, continua la settimana complicata per l’attaccante nigeriano che nell’allenamento odierno ha accusato un problema muscolare che si porta dietro dalla trasferta spagnola. Il calciatore è seriamente in dubbio per domenica sera e ulteriori controlli saranno fatti nelle prossime ore per capire se il calciatore potrà partire con la squadra o dovrà rimanere a Napoli per le cure mediche del caso. Non filtra però ottimismo sulle condizioni del calciatore, almeno quanto si è riuscito a raccogliere dall’esterno del Konami Center di Castelvolturno al termine della seduta odierna di allenamento del Napoli.

Questo è invece il comunicato del Napoli in merito, nel report giornaliero degli allenamenti svolti dalla squadra agli ordini di Francesco Calzona e il suo staff tecnico: “Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento muscolare accusato nel finale di gara di Champions League contro il Barcellona”. La giornata di domani sarà dunque decisiva per capire bene la gravità dell’infortunio del bomber nigeriano. In caso di sua assenza si preparano Raspadori e Simeone, con l’argentino leggermente favorito sull’italiano per la maglia da titolare nel trio offensivo con Kvara e Politano che dovrà fronteggiare contro la rocciosa difesa dell’Inter.