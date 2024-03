È arrivata questa mattina la decisione del Giudice sportivo in merito al caso di razzismo che ha visto protagonista in negativo Francesco Acerbi. Il difensore dell’Inter aveva utilizzato espressioni discriminatorie nei confronti del calciatore brasiliano del Napoli Juan Jesus.

L’episodio ha suscitato numerose polemiche soprattutto in seguito alle dichiarazioni rilasciate ieri dallo stesso Acerbi, che dopo essere stato cacciato dal ritiro della Nazionale italiana per mano del commissario tecnico Luciano Spalletti, aveva smentito di aver utilizzato espressioni razziste nei confronti del giocatore partenopeo.

In precedenza, proprio Juan Jesus aveva sostanzialmente ‘assolto’ già in campo l’avversario, esprimendo parole molto eleganti ai microfoni di DAZN per evitare mettere in difficoltà Acerbi, salvo poi doversi pubblicamente ricredere sentendosi ferito dalla sua missiva. Un atteggiamento deprecabile, quello del difensore italiano, che nonostante avesse chiesto scusa nel corso della partita ammettendo così la sua colpa, ha preferito utilizzare un metodo di comunicazione evasivo e francamente censurabile, sminuendo una gravissima colpa e contrattaccando di rimando la credibilità del brasiliano.

Caso razzismo Acerbi-Juan Jesus, il Giudice sportivo: “Necessario intervento Procura federale”

“Il Giudice sportivo, letto il referto del Direttore di gara, ritiene necessario che venga approfondito da parte della Procura federale per riferire a questo Giudice, sentiti se del caso anche i diretti interessati, quanto accaduto tra il calciatore della Soc. SSC Napoli Juan Guilherme Nunes Jesus ed il calciatore della Soc. Internazionale Francesco Acerbi circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite da quest’ultimo nei confronti del calciatore della Soc. Napoli“.