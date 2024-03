Gazzetta delirante: “Jesus ha sbagliato tre volte in nome di una vecchia regola mafiosetta”

Lascia attoniti l’editoriale di Giancarlo Dotto apparso stamane sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Il giornalista ha attaccato a più riprese l’atteggiamento di Juan Jesus, vittima di espressioni razziste proferite da Francesco Acerbi nel finale della partita Inter-Napoli, disputatasi domenica sera allo stadio San Siro.

Gazzetta delirante: “Juan Jesus ha sbagliato tre volte nel nome di una vecchia regola mafiosetta”

Secondo Dotto, il brasiliano “Tra domenica sera e ieri Jesus ha sbagliato tre volte”:

la prima quando s’è limitato a confessare all’arbitro il fattaccio

la seconda, quando per stravincere da Re Magnanimo, ha preteso di assolvere l’eventuale peccatore dopo averlo denunciato, alias nascondere lo sporco sotto il tappeto, nel nome della vecchia regola mafiosetta «sono cose di campo»,

la terza ieri sera quando ha raccontato nei social, evidentemente stizzito dalle reiterate negazioni di Acerbi, quello che avrebbe dovuto dire la sera prima davanti alle telecamere.

È davvero difficile commentare parole del genere, volte a distogliere chiaramente l’attenzione dal gravissimo episodio di razzismo avvenuto in campo e di cui l’unico colpevole è evidentemente Francesco Acerbi, provando a prendere le sue difese attaccando il calciatore del Napoli Juan Jesus per aver utilizzato toni distensivi a caldo. Il brasiliano ha mostrato maturità ed intelligenza fuori dal comune, mettendo da parte in quel momento il desiderio di denunciare in maniera ferma in virtù di un senso di carità insito nel proprio animo, ma che evidentemente non è stato meritato dalla controparte.

Questa mattina, intanto, il Giudice sportivo ha comunicato di aver demandato ulteriori approfondimenti alla Procura federale, che fatte le dovute indagini provvederà decidere la sanzione da comminare ad Acerbi.