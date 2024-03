La Lega Serie A ha comunicato le date di anticipi e posticipi dino alla 33esima giornata di campionato. Per il Napoli, che nel turno pre Pasquale sarà impegnato il 30 marzo alle 12,30 contro l’Atalanta allo stadio Maradona, spicca l’anticipo alle 12,30 di domenica 14 aprile contro il Frosinone, e quello al sabato (20 aprile ore 18) contro l’Empoli.

Anticipi e posticipi Serie A, gli impegni del Napoli fino alla 33esima giornata

Sarà un mese di aprile da urlo con tantissimi scontri diretti e anche i primi possibili verdetti del campionato. In attesa del turno pasquale che si giocherà tra sabato 30 e lunedì 1 aprile sono stati decisi giorni e orari delle prossime tre giornate, dalla trentunesima alla trentatreesima comprese: Roma-Lazio si giocherà sabato 6 aprile alle 18.00, Juventus-Fiorentina domenica 7 alle 20.45. Nella trentaduesima spicca il derby della Mole Torino-Juventus, sabato 13 aprile alle 18.00, mentre nel turno successivo il derby di Milano, Milan-Inter è in programma lunedì 22 aprile alle 20.45, anticipato dallo scontro diretto per il quarto posto Roma-Bologna alle 18.30.

Ecco, quadra per squadra, i prossimi impegni delle 20 di Serie A TIM

NAPOLI

Domenica 7 aprile, 15.00: Monza-Napoli

Domenica 14 aprile, 12.30: Napoli-Frosinone

Sabato 20 aprile, 18.00: Empoli-Napoli

ATALANTA

Domenica 7 aprile, 18.00: Cagliari-Atalanta

Lunedì 15 aprile, 20.45: Atalanta-Hellas Verona

Domenica 21 aprile, 20.45: Monza-Atalanta

BOLOGNA

Domenica 7 aprile, 12.30: Frosinone-Bologna

Sabato 13 aprile, 20.45: Bologna-Monza

Lunedì 22 aprile, 18.30: Roma-Bologna

CAGLIARI

Domenica 7 aprile, 18.00: Cagliari-Atalanta

Domenica 14 aprile, 20.45: Inter-Cagliari

Venerdì 19 aprile, 20.45: Cagliari-Juventus

EMPOLI

Sabato 6 aprile, 20.45: Empoli-Torino

Sabato 13 aprile, 15.00: Lecce-Empoli

Sabato 20 aprile, 18.00: Empoli-Napoli

FIORENTINA

Domenica 7 aprile, 20.45: Juventus-Fiorentina

Lunedì 15 aprile, 18.30: Fiorentina-Genoa

Domenica 21 aprile, 18.00: Salernitana-Fiorentina

FROSINONE

Domenica 7 aprile, 12.30: Frosinone-Bologna

Domenica 14 aprile, 12.30: Napoli-Frosinone

Domenica 21 aprile, 15.00: Torino-Frosinone

GENOA

Domenica 7 aprile, 18.00: Hellas Verona-Genoa

Lunedì 15 aprile, 18.30: Fiorentina-Genoa

Venerdì 19 aprile, 18.30: Genoa-Lazio

HELLAS VERONA

Domenica 7 aprile, 18.00: Hellas Verona-Genoa

Lunedì 15 aprile, 20.45: Atalanta-Hellas Verona

Sabato 20 aprile, 20.45: Hellas Verona-Udinese

INTER

Lunedì 8 aprile, 20.45: Udinese-Inter

Domenica 14 aprile, 20.45: Inter-Cagliari

Lunedì 22 aprile, 20.45: Milan-Inter

JUVENTUS

Domenica 7 aprile, 20.45: Juventus-Fiorentina

Sabato 13 aprile, 18.00: Torino-Juventus

Venerdì 19 aprile, 20.45: Cagliari-Juventus

LAZIO

Sabato 6 aprile, 18.00: Roma-Lazio

Venerdì 12 aprile, 20.45: Lazio-Salernitana

Venerdì 19 aprile, 18.30: Genoa-Lazio

LECCE

Sabato 6 aprile, 15.00: Milan-Lecce

Sabato 13 aprile, 15.00: Lecce-Empoli

Domenica 21 aprile, 12.30: Sassuolo-Lecce

MILAN

Sabato 6 aprile, 15.00: Milan-Lecce

Domenica 14 aprile, 15.00: Sassuolo-Milan

Lunedì 22 aprile, 20.45: Milan-Inter

MONZA

Domenica 7 aprile, 15.00: Monza-Napoli

Sabato 13 aprile, 20.45: Bologna-Monza

Domenica 21 aprile, 20.45: Monza-Atalanta

ROMA

Sabato 6 aprile, 18.00: Roma-Lazio

Domenica 14 aprile, 18.00: Udinese-Roma

Lunedì 22 aprile, 18.30: Roma-Bologna

SALERNITANA

Venerdì 5 aprile, 20.45: Salernitana-Sassuolo

Venerdì 12 aprile, 20.45: Lazio-Salernitana

Domenica 21 aprile, 18.00: Salernitana-Fiorentina

SASSUOLO

Venerdì 5 aprile, 20.45: Salernitana-Sassuolo

Domenica 14 aprile, 15.00: Sassuolo-Milan

Domenica 21 aprile, 12.30: Sassuolo-Lecce

TORINO

Sabato 6 aprile, 20.45: Empoli-Torino

Sabato 13 aprile, 18.00:Torino-Juventus

Domenica 21 aprile, 15.00: Torino-Frosinone

UDINESE

Lunedì 8 aprile, 20.45: Udinese-Inter

Domenica 14 aprile, 18.00: Udinese-Roma

Sabato 20 aprile, 20.45: Hellas Verona-Udinese