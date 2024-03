Mentre il calcio è fermo per la sosta delle nazionali, sono tante le parole dei vari protagonisti che hanno voluto dire la loro sulla complicata stagione di casa Calcio Napoli. Con l’arrivo di Calzona gli azzurri hanno cambiato marcia, tenendo ancora vivo il sogno Champions League, che non è impossibile. Una svolta che è piaciuta a tanti quella del tecnico, che ha convinto proprio tutti, tra cui Branislav Jarusek, agente di Stanislav Lobotka. Il procuratore ha voluto dire la sua sulle vicende di casa Napoli, non risparmiando però le critiche ad Aurelio De Laurentiis.

Jarusek attacca De Laurentiis, al Napoli doveva arrivare ben prima Calzona

Parole dure e molto dirette, quelle riservate da Branislav Jarusek al presidente Aurelio De Laurentiis nel suo intervento a “Var Podcast”. Il procuratore di Lobotka ha voluto dire la sua sulla difficile situazione di casa Napoli, riempiendo di complimenti Francesco Calzona, che ha dato spirito agli azzurri e al calciatore slovacco, ritornato ad essere il perno della mediana. Non manca poi il commento sulla scelta iniziale di affidare la squadra a Rudi Garcia, criticata aspramente da Jarusek durante l’intervista.

Ecco le sue parole: “Prima del suo arrivo tutti ricordano a che punto fosse il calcio slovacco. Nelle ultime partite lo stadio era vuoto. Lui ha fatto un grande lavoro e lo sta facendo anche in Italia. Anzi, avrebbe meritato di diventare prima l’allenatore del Napoli, ma non è accaduto per l’ego del presidente, convinto che chiunque avrebbe potuto allenare la squadra campione d’Italia. Garcia è una brava persona, ma ogni squadra rispecchia il suo allenatore. Calzona meritava il Napoli e meriterebbe già da ora la conferma per quello che sta facendo”.