Kim, la notizia è clamorosa: potrebbe tornare in Italia ma con un’avversaria del Napoli

I tifosi del Calcio Napoli lo rimpiangono ancora Kim Min-jae, e non potrebbe essere altrimenti vista la fatica che la squadra sta facendo nel corso di questa stagione. Il difensore coreano non era un semplice uomo tra 11, ma il perno attorno al quale ruotava tutta la fase difensiva e su cui si appoggiava, inevitabilmente, anche la costruzione di quella offensiva. Un suo analogo attualmente non c’è in rosa e i risultati dicono che il mantra uno vale uno non è veritiero, non lo è riguardo ai calciatori così come l’allenatore. Altrimenti il presidente De Laurentiis non ne avrebbe ingaggiati tre quest’anno.

Kim può tornare in Italia, ma con un’avversaria del Napoli

È anche vero, tuttavia, che non basta prelevare un elemento ed inserirlo altrove affinché questo renda in modo identico. La storia del calcio è piena zeppa di situazioni simili, circostanza che si è verificata anche riguardo all’esperienza dello stesso Kim con la maglia del Bayern Monaco. Il pilastro coreano ha deluso le aspettative in terra teutonica, dove non è protagonista di una stagione sui livelli dello scorso anno al Napoli.

Kim in panchina con il Bayern Monaco

Per questo motivo, viste anche alcune dichiarazioni di Kim che si è espresso sul ruolo inedito – per lui – di panchinaro. “Non ho mai provato una cosa simile – ha detto il difensore – ma penso che potrei imparare qualcosa da questa situazione. Il fatto di non giocare non vuol dire che sono completamente fuori strada, ho sempre fiducia nelle mie capacità quando scendo in campo. Ho giocato molte partite, ma siccome al Bayern ci sono tanti buoni giocatori può anche capitare di non giocare”.

L’interessamento dell’Inter

Uno scenario che, secondo le voci riportate da La Gazzetta dello Sport, potrebbe riportare Kim in Italia ma con una maglia a strisce, quella nerazzurra dell’Inter. La squadra milanese starebbe infatti sognando il colpaccio, per regalarsi un fuoriclasse dopo lo Scudetto che ormai è praticamente vinto e soprattutto in vista della partecipazione alla nuova Champions League ed al Mondiale per Club nel 2025, al quale bisognerà arrivare ben attrezzati. C’è da dire che il giocatore è costato ben 50 milioni, una cifra che sembra fuori dalla portata delle squadre italiane, a meno che non si ricorra alla formula del prestito.