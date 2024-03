Il Calcio Napoli ricarica le batterie in vista della sfida contro l’Atalanta in programma sabato 30 marzo alle 12:30. Gli azzurri sono chiamati al rush finale per inseguire l’Europa che conta e ogni partita è una finale. Serve chiudere bene una stagione nata male e proseguita in cattiva luce, per poi resettare tutto in vista della prossima stagione. Sarà dunque un’estate caldissima per De Laurentiis e soci, dove servirà una campagna acquisti da top della classe. Proprio sul tema è intervenuto Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia che ha attaccato il presidente azzurro sulla stagione attuale.

Criscitello attacca De Laurentiis, la stagione del Napoli è stata un disastro

Queste le parole del giornalista che tanto stanno facendo discutere nelle ultime ore: “Quando c’è la sosta c’è tempo per riflettere e chi dovrà farlo seriamente è Aurelio De Laurentiis che, in pochi mesi, ha distrutto tutto il lavoro fatto da Giuntoli e Spalletti. Le manie di grandezza lo hanno affossato e il Napoli è tutto da rifare. Serve un Direttore che faccia il suo mestiere al posto del Presidente, bravo come imprenditore ma di calcio capisce ben poco. Serve un allenatore di qualità perché a Napoli l’allenatore deve svolgere un triplo ruolo e la rivoluzione della rosa sembra inevitabile dopo un’annata fallimentare”.

Ha poi concluso: “Tanti calciatori del Napoli si sono valorizzati oltre il loro reale valore. La gestione degli allenatori è stata tragica, per non dire comica. La guida del DS Meluso è stata quasi inesistente perché De Laurentiis più che un Direttore cercava un team manager. Non sarà facile ricostruire su queste basi ma la prossima estate non vorremmo essere nei panni del Presidente. Dimentichi i bagni e i tuffi a Capri. Qui c’è da rifare tutto il Napoli e tutto il Bari, la squadra B del Napoli”.