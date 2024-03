Parole d’amore per Napoli, Matteo Politano si apre ai microfoni del nuovo format “Drive&Talk”. Un appuntamento oramai fisso del Calcio Napoli, dove i giocatori parlano della loro esperienza in azzurro mentre guidano verso il centro di Castelvolturno. In questa puntata il protagonista è l’esterno ex Inter, che ha raccontato il suo rapporto con la piazza e le emozioni provate in queste annate, tra cui quelle dello Scudetto.

Politano pazzo di Napoli, le sue parole sono da brividi

Il ricordo vivo è quello dello Scudetto, una pagina bellissima della sua carriera: “Se ho realizzato di aver vinto lo Scudetto in azzurro? Quando parlo con altre persone e le vedo felici capisco cosa ho fatto. È stata una delle emozioni più belle della mia vita. Peccato non aver fatto il triplete quest’anno, avessimo vinto la Supercoppa avrei potuto vincere tutti e tre i trofei italiani. Da ragazzo quando andavo allo stadio portavo sempre le bandiere, è sempre stata una mia passione. Se ho sempre voluto fare il calciatore? È sempre stato il mio sogno, ho dedicato tutta la mia vita al calcio, soprattutto nell’infanzia ho rinunciato a varie cose”.

Com’è il rapporto tra Politano e Napoli?: “Sono innamorato di Napoli, mi piace il mare e la città. Il centro è abbastanza vicino e quando hai un giorno libero te la godi. Dopo 4 anni ho la sensazione di non averla ancora vista tutta. Da quando sono a Napoli mi sono successe tante cose belle, sono diventato papà, ho vinto una Coppa Italia, uno Scudetto”.

La passione per la musica: “Che sento? Faccio scegliere a Spotify, sono più da canzone italiane, romane o napoletane. Canzone del momento? Sono più da vecchio stampo, delle nuove magari Geolier che mi piace molto. L’ho conosciuto alla festa Scudetto e ogni tanto ci scambiamo qualche messaggio su Instagram”.