La verità su Samardzic: “Era ad un passo dal Napoli ma c’è stato un malinteso”

Il Calcio Napoli si prepara al rush finale di campionato per agganciare la zona Champions League. Gli azzurri però quest’anno non stanno vivendo una grandissima stagione, tante le aspettative che sono state deluse nella prima metà di campionato. Con l’arrivo del 2024 si è poi voluta fare una piccola rivoluzione con il mercato, tra flop e piacevoli sorprese (Traoré e Ngonge su tutti). Chi invece è rimasto solo un sogno di mercato è stato Lazar Samardzic, il centrocampista dell’Udinese che sembrava ad un passo dal vestirsi di azzurro.

Il retroscena Samardzic , ecco il motivo del mancato arrivo a Napoli

A tornare sull’argomento è il presidente dell’Udinese, Franco Soldati che a Radio Kiss Kiss Napoli, ha detto la sua su una delle trattative più calde del mese di gennaio. Sembrava essere promesso sposo degli azzurri il centrocampista serbo, ma causa l’ennesimo problema sulla trattativa (con motivazioni diverse da quelle avute con l’Inter), l’affare è saltato. In una tratta Napoli-Udine che ha avuto problemi anche con Nehuen Perez, il difensore a fine gennaio sembrava pronto a trasferirsi in Campania, salvo poi non vedere mai la trattativa chiudersi positivamente per una serie di motivazioni legate anche al numero di difensori in rosa.

Queste sono le parole del presidente bianconero, sulla trattativa mistero del 2024. Smentita anche la voce che narrava dell’ennesimo ripensamento del padre del calciatore (come successo con l’Inter): ““Fra Udinese e Napoli c’è un ottimo rapporto, come il passato narra. I dirigenti si parlano spesso, specialmente Pozzo e De Laurentiis. Sull’affare Samardzic c’è stato qualche malinteso, il calciatore era vicino al passaggio al Napoli, ma non riguardo le società come accadde con l’Inter quest’estate, lì ci furono altri problemi che però non sto qui a raccontare”.