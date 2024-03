Questo weekend riparte finalmente il campionato di Serie A, che non si fermerà più fino al suo termine. La lotta più entusiasmante è quella per il quarto ed il quinto posto, che allo stato attuale varrebbero la qualificazione alla prossima UEFA Champions League. A 9 giornate dalla fine e 27 punti ancora in palio, il Napoli si trova a -6 dalla Roma e -9 dal sorprendente Bologna.

Lotta Champions, dove eravamo rimasti? Calendari a confronto: chi ha quello peggiore

Se dovesse finire adesso la stagione, l’Italia grazie alla prima posizione nel ranking porterebbe le prime 5 alla nuova competizione continentale iridata: ciò vuol dire che agli azzurri ‘basterebbe’ agganciare i giallorossi. Gli uomini di De Rossi sembrano essere quelli con il calendario peggiore: dopo la trasferta di Lecce, ad attenderli ci saranno il derby capitolino, Udine, lo scontro diretto con il Bologna, la trasferta di Napoli, la Juventus in casa, Bergamo, per poi finire con Genoa ed Empoli.

Per il Napoli, invece, dopo lo scontro casalingo contro l’Atalanta, ci sarà il Monza in trasferta, prima del Frosinone al Maradona. Successivamente la trasferta di Empoli, e la sfida decisiva contro la Roma a Fuorigrotta. Udine, Napoli-Bologna, Firenze e Lecce in casa completano il quadro.

Classifica Serie A dalla 4a alla 7a posizione

4- Bologna 54

5- Roma 51

6- Atalanta 47

7- Napoli 45

30a giornata

Napoli-Atalanta (scontro diretto)

Bologna-Salernitana

Lecce-Roma

31a giornata

Monza-Napoli

Roma-Lazio

Frosinone-Bologna

Cagliari-Atalanta

32a giornata

Udinese-Roma

Napoli-Frosinone

Atalanta-Verona

Bologna-Monza

33a giornata

Empoli-Napoli

Monza-Atalanta

Roma-Bologna (scontro diretto)

34a giornata

Napoli-Roma (scontro diretto)

Bologna-Udinese

Atalanta-Empoli

35a giornata

Roma-Juventus

Torino-Bologna

Udinese-Napoli

Salernitana-Atalanta

36a giornata

Atalanta-Roma (scontro diretto)

Napoli-Bologna (scontro diretto)

37a giornata

Fiorentina-Napoli

Lecce-Atalanta

Bologna-Juventus

Roma-Genoa

38a giornata

Napoli-Lecce

Atalanta-Torino

Empoli-Roma

Genoa-Bologna