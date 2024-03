Domenica sera il Napoli Futsal ha conquistato la prima Coppa Italia della propria storia. Un clamoroso trionfo, quello del club di Serafino Perugino, che ha dato tangibile continuità ad un progetto vincente iniziato pochi anni fa ma che ha già dato frutti eccelsi, portando i partenopei nella stretta cerchia elitaria del calcio a 5 nostrano.

Una squadra che incanta dalla stagione passata, quando conquistò il primo posto nel campionato di Serie A ed arrivò alle semifinali scudetto, venendo poi eliminata da Eboli. Quest’anno il Napoli occupa la seconda posizione, alle spalle proprio dell’inarrivabile Olympus Roma, battuta nella finalissima di coppa per 6-3 con una prestazione leggendaria.

Manfredi apra le porte del PalaBarbuto al Napoli Futsal: è indecente debba giocare ad Aversa

Il roster allenato da Fulvio Colini, però, è costretto ad oggi a giocare al PalaJacazzi di Aversa (2000 posti a sedere), per l’assenza di una struttura adeguata in città che li possa ospitare. In realtà, un palazzetto ci sarebbe: si tratta del PalaBarbuto, teatro delle imprese della squadra di basket partenopea. Il presidente Perugino ha sottolineato a più riprese come il suo obiettivo sia quello di ottenere i permessi per giocare nell’impianto di Fuorigrotta, che finalmente consentirebbe al club napoletano di esibirsi davanti al proprio pubblico e non in trasferta.

Nonostante i tanti discorsi intrapresi tra il Napoli Futsal e l’amministrazione comunale negli ultimi anni, ancora non si è riusciti a trovare una quadra per trasformare il PalaBarbuto in un vero e proprio polo polisportivo nel quale far confluire le rappresentative cittadine dei due sport, basket e calcio a 5, che tanto bene stanno facendo all’immagine dell’intera comunità.

Davvero un paradosso per la città più importante del Sud, che sta vedendo le proprie compagini trionfare nelle varie discipline, senza poter dare a tutte la stessa visibilità agli occhi dei propri tifosi. Il Napoli Futsal, squadra campione d’Italia, è costretto a giocare ad Aversa perché chi governa da anni sta dribblando l’interrogazione postagli dal presidente Perugino parlando un fuorviante politichese che non giova a nessuna delle parti chiamate in causa.

Una squadra vincente che potrebbe giocare in un impianto già esistente e perfettamente agibile, ma che è costretta a chiedere ospitalità in provincia. Un paradosso tutto partenopeo che ci auguriamo si risolva al più presto per il bene dei napoletani che amano questo sport, e anche per quelli che ancora non sanno di amarlo non avendo mai avuto la possibilità di assistere alle imprese di questi ragazzi dal vivo.