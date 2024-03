Juan Jesus non ci sta. Dopo l’imbarazzante assoluzione di Francesco Acerbi dall’accusa di razzismo, il brasiliano sta valutando azioni legali nei suoi confronti. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il calciatore del Napoli non ha mandato giù facilmente la decisione del giudice sportivo, come del resto non lo ha fatto la società stessa, che con un comunicato molto duro ha condannato l’ipocrisia del sistema rifiutandosi di partecipare alle future manifestazioni contro il razzismo organizzate dalla Lega Serie A.

Jesus valuta azione penale contro Acerbi, Napoli al suo fianco: inizia lotta con la Lega

Juan Jesus vuole portare in tribunale Acerbi per dimostrare, nonostante l’assenza di prove, che il suo racconto corrisponde a verità: il fatto che l’interista non abbia ricevuto sanzioni perché nessun altro ha potuto testimoniare, crea un pericolosissimo precedente.

La sentenza di ieri ha di fatto aperto un nuovo complicato capitolo della storia controversa tra lotta al razzismo e mondo del calcio: se sussurrato, lontano da orecchie indiscrete, l’insulto intollerante può essere pronunciato anche tra calciatori. Un messaggio da brividi che se recepito dalle nuove generazioni rischia di rovinare il faticosissimo lavoro che si sta facendo per provare ad estirpare quello che è uno dei più grandi malesseri della società moderna.