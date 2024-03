A Napoli è iniziata già questa notte la mobilitazione da parte della tifoseria volta a sostenere e supportare il calciatore brasiliano Juan Jesus dopo l’assurda assoluzione di Francesco Acerbi dall’accusa di razzismo mossagli per le parole pronunciate a San Siro due domeniche fa.

Caso Acerbi-Juan Jesus, a Napoli è già iniziata la mobilitazione: sabato previste due iniziative

Gli Ultras partenopei, che da sempre combattono discriminazioni ed ingiustizie di ogni genere, hanno piazzato una serie di striscioni in giro per la città volti a sottolineare il loro dissenso nei confronti del sistema calcio. “Ipocrita sistema…Acerbi è il tuo emblema!” è stato uno tra i messaggi più eloquenti apparsi stanotte.

Il Napoli, intanto, non intende rimanere con le mani in mano: Aurelio De Laurentiis è letteralmente furioso nei confronti della Lega Serie A, e per sabato ha pronte già due iniziative. La prima sarà la consegna della fascia da capitano a Juan Jesus, la seconda invece riguarda una maglia speciale che tutti i calciatori indosseranno, con su scritto “Io sto con JJ”.

Come anticipato dal comunicato diramato ieri, il club azzurro non parteciperà invece all’iniziativa prevista su tutti i campi italiani “Keep Racism Out”, per manifestare il proprio disprezzo nei confronti della Federazione dopo l’imbarazzante decisione presa sul caso Acerbi.