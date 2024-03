Il giornalista Michele Criscitiello ha espresso come sempre un parere divisivo. In diretta su Sportitalia, ha deciso di prendere le difese di Francesco Acerbi, probabilmente per il desiderio recondito di dover recitare ad ogni costo il ruolo del bastian contrario. E dunque ha cambiato la versione della realtà, parlando del calciatore del Napoli Juan Jesus come colui che ha “esasperato la situazione”, e di Acerbi come la vittima di un processo mediatico che avrebbe spinto la FIGC a mandarlo ingiustamente a casa non facendolo partire per gli USA assieme alla nazionale di Spalletti.

Criscitiello difende Acerbi: “Fossi in lui rifiuterei gli Europei. Jesus ha esasperato la situazione”

Queste le parole di Criscitiello in diretta a Sportitalia: “Si deve vergognare la FIGC, che in attesa di giudizio lo manda a casa da due partite inutili: se io fossi Acerbi, direi a Gravina che non ci vengo agli Europei. Perché non mi hai tutelato quando dovevi e siccome esiste la prova di innocenza devo credere ad un giocatore perché non c’era la prova.

“E non mi venite a raccontare la Marotta League e il potere dell’Inter, qui di potere non c’è niente: non mi raccontate la storiella che Marotta comanda più della Meloni. Acerbi è stato assolto e oggi, a fronte all’assenza di prove, dovete andare a parlare con Juan Jesus e interrogarlo: ogni volta dire che c’è del razzismo dove non c’è, esaspera tutta la situazione del calcio. Acerbi, quando Spalletti, che ti ha creduto, ti convocherà, devi dire a Gravina: “Vacci tu a giocare con la maglia azzurra”. Perché quando dovevano tutelarti ti hanno abbandonato, ancora prima di una sentenza: sono fatti, non parole”.