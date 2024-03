L’ex Pallone d’Oro Fabio Cannavaro è tornato a parlare della possibilità di allenare il Napoli. Il suo nome era stato uno di quelli caldeggiati dall’ambiente azzurro per sostituire Rudi Garcia, salvo poi sfumare in virtù dell’arrivo di Walter Mazzarri.

Fabio Cannavaro: “Il Napoli lo allenerei anche gratis, sarebbe il coronamento di un sogno”

Queste le sue dichiarazioni a “Legends, ci vediamo a Napoli”, trasmissione in onda su Sportitalia: “Avrei allenato questo Napoli anche gratis, é il sogno di tutti gli allenatori. Il problema del Napoli di quest’anno é che ha cambiato troppi tecnici e i giocatori hanno dovuto assimilare troppi concetti diversi tra loro. Ci sta che si vada in confusione. Con l’Atalanta é l’ultima occasione Champions”.

“Tante persone non rispettano l’esperienza che ho fatto in Cina. Ma io sono un allenatore e voglio allenare. Ancora oggi dopo due anni dal mio rientro in Italia continuo a studiare ed aggiornarmi perché so che questo é quello che voglio fare”.

“L’idea di acquistare il Centro Paradiso di Soccavo mi é venuta qualche anno fa e l’ho portata avanti in silenzio. É una struttura che deve restare in piedi per cento anni e non chiudere più. Vorrei fare il settore giovanile di una scuola calcio o di un’accademia con l’obiettivo di portare il più grande numero possibile di bambini li”.