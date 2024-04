È successo ancora. In un paese dove i colpevoli diventano immuni e le vittime invisibili, ieri sera è andata in scena l’ennesima pantomima tutta italiana. E così è accaduto che Francesco Acerbi è diventato un santo, un “uomo con la U maiuscola” per stessa ammissione di Marotta. Ebbene si, perché il dirigente nerazzurro in diretta tv ci ha tenuto a rimarcare ancora una volta come il difensore sia uscito “da un grave problema di salute, dunque non avrebbe potuto scherzare con queste cose”, e che “verrà fuori anche da questa situazione”.

La chiude Marotta, il colpevole è Juan Jesus: “Acerbi uomo con la U maiuscola, ne uscirà”

Già, perché è Acerbi a doverne venir fuori: “Abbiamo chiesto al calciatore di fare il resoconto della situazione, e lui ha raccontato la sua verità oggettiva”. Incredibile. In Italia la verità oggettiva riconosciuta è quella dell’interista, non quella di Juan Jesus. “Siamo vicini al calciatore del Napoli, noi contro ogni forma di razzismo e discriminazione”. Ed ecco il cioccolatino per i malpensanti, per quelli che si erano indignati in maniera balorda ed esagerata.

E così, mentre il bel paese era impegnato a grigliare carne a volontà, andava in scena l’ennesimo, vergognoso insabbiamento della storia recente. Condito dall’elegante coro dei supporters di San Siro “Acerbi spaccali tutti”.

E giù il sipario sull’ennesimo teatrino nostrano che riporta la nazione indietro di un secolo. Ma tanto che fa, i bianchi siamo noi. E loro di Milano.