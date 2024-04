Il Napoli aspetta da un mese i gol di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è a secco dalla tripletta realizzata a Sassuolo il 28 febbraio scorso: da allora, tre partite di campionato e una di Champions disputate e zero realizzazioni.

Infortuni, polemiche e pochi gol. Senza l’annata scudetto di Osimhen nessuno parlerebbe

In totale, da inizio stagione, il numero 9 ha disputato 25 partite realizzando 13 gol. La verità è che i numeri di Osimhen, con buona pace dell’annata scudetto, sono sempre stati questi. Arrivato a Napoli nel 2020, alla sua prima stagione Victor realizzò 10 gol Serie A, aggiungendone 4 in quella successiva. I 26 che gli hanno consegnato la vetta della classifica marcatori 2022/2023, hanno rappresentato un unicum, avvicinato lontanamente solo dai 19 segnati nel 2018/2019 in Jupiter League con la maglia dello Charleroi.

Con 11 gol in campionato, quest’anno, Osimhen è in piena media-carriera: un attaccante fisico, veloce, ma che non ha dribbling, e difficilmente indovina una conclusione che non sia ravvicinata. Un centravanti moderno ma tutto sommato normale, che a Napoli ha vissuto il punto più alto della sua carriera fino ad ora, e che nelle difficoltà di quest’anno non ha mai fatto emergere il proprio valore ‘contrattuale’. Stipendio da 10 milioni di euro e clausola da 120/130 milioni sono cifre legate alla cavalcata di spallettiana memoria, ma probabilmente non rispecchiano il valore reale del calciatore. Attaccante normale, spesso infortunato, dal carattere difficile. A fine stagione gli azzurri non perderanno certo il miglior numero 9 della propria storia.

Osimhen, i numeri di questa stagione

Presenze 18

Titolare 16

Minuti Giocati 1427

Goal 11

Tiri 61

Tiri in porta 26

Pali e Traverse 2

Goal di testa 3

Goal su rigore 2

Goal su punizione 0

Big Chance mancate 6

Dribbling tentati 28

Dribbling riusciti 11

Assist 3

Passaggi tentati 179

Passaggi riusciti 121

% passaggi riusciti 67.6

Passaggi chiave 13

Big Chance create 3

Cross tentati 12

Cross riusciti 0

Cross “no corner” tentati 12

Falli commessi 25

Falli subiti 23

Ammonizioni 4

Doppie ammonizioni 1

Espulsioni 1

Errori decisivi 0

Autogol 0

Palloni intercettati 1

Palloni rubati 5

Duelli Vinti 70

Duelli Persi 94

Duelli aerei vinti 30

Duelli aerei persi 33

Tackle 7