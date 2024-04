Con la sconfitta contro l’Atalanta, sono diminuite drasticamente le possibilità del Napoli di agganciare il quarto posto in classifica, che appare oramai irraggiungibile in virtù del cammino implacabile della sorpresa Bologna. I 12 punti che separano gli azzurri dai felsinei, visti i 24 rimasti a disposizione, rendono praticamente impossibile una rimonta.

Napoli, la Champions è davvero un’utopia? Il calendario direbbe di no, ma serve vincerle (quasi) tutte

Rimangono però accese incredibilmente le speranze Champions per i partenopei, che potrebbero ottenere il pass per la competizione iridata anche con la quinta posizione, grazie al ranking UEFA che attualmente consentirebbe all’Italia di portarci ben 5 squadre.

Gli uomini di Calzona devono rimontare 7 punti ai giallorossi, con buona pace di Lazio (+1 sugli azzurri) e Atalanta (+5): in loro favore, sulla carta, verrebbe lo scontro diretto in programma alla 34a giornata allo stadio Maradona. Questo nel dettaglio il calendario delle cinque contendenti alle piazze europee rimaste in bilico.

Classifica Serie A dalla 4a all’8a posizione

4- Bologna 57

5- Roma 52

6- Atalanta 50

7- Lazio 46

8- Napoli 45

31a giornata

Monza-Napoli

Roma-Lazio (scontro diretto)

Frosinone-Bologna

Cagliari-Atalanta

32a giornata

Udinese-Roma

Napoli-Frosinone

Lazio-Salernitana

Atalanta-Verona

Bologna-Monza

33a giornata

Empoli-Napoli

Monza-Atalanta

Genoa-Lazio

Roma-Bologna (scontro diretto)

34a giornata

Napoli-Roma (scontro diretto)

Bologna-Udinese

Atalanta-Empoli

Lazio-Verona

35a giornata

Roma-Juventus

Torino-Bologna

Monza-Lazio

Udinese-Napoli

Salernitana-Atalanta

36a giornata

Atalanta-Roma (scontro diretto)

Napoli-Bologna (scontro diretto)

Lazio-Empoli

37a giornata

Fiorentina-Napoli

Lecce-Atalanta

Bologna-Juventus

Roma-Genoa

Inter-Lazio

38a giornata

Napoli-Lecce

Atalanta-Torino

Lazio-Sassuolo

Empoli-Roma

Genoa-Bologna