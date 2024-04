De Laurentiis in Procura, il Napoli chiarisce: “È stata una richiesta del presidente”

De Laurentiis in Procura, il comunicato della SSC Napoli in merito

La notizia del giorno in casa Calcio Napoli è sicuramente quella dell’intervento in Procura a Roma del presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del Napoli infatti in mattinata è stato ascoltato in merito alla famosa vicenda legata alle plusvalenze nella trattativa che ha portato Victor Osimhen al Napoli dal Lille. Una trattativa su cui sono anni che si indaga, senza ottenere grandi risposte. Per porre fine a questa vicenda, il Napoli con un comunicato social ha spiegato i dettagli dell’incontro avvenuto in mattinata, specificando che sia stata una richiesta esplicita dello stesso De Laurentiis.

De Laurentiis in procura, il comunicato del Napoli

Il presidente azzurro in mattinata ha avuto un colloquio in procura per discutere sulla vicenda Osimhen. Notizia che rapidamente ha fatto il giro del web e sono impazzate le prime voci, specialmente su alcuni scenari non positivi. Per spegnere ogni fiammella polemica, la società partenopea sui propri canali social ha annunciato le motivazioni di questo colloquio, mettendo a tacere ogni voce, specificando che l’incontro è stato chiesto proprio da ADL.

La nota: “Aurelio De Laurentiis ha chiesto e ottenuto di essere ascoltato dai Pubblici Ministeri della Procura di Roma nell’ambito delle indagini in corso per la compravendita del calciatore Victor Osimhen”.

Ogni aggiornamento dalla Procura arriverà solamente nei prossimi giorni. Quando il quadro sarà leggermente più chiaro e completo, per ora sono solamente indagini, le ennesime sul caso, sperando che possano essere anche le ultime. Dai rumors però i riscontri sembrano essere positivi. Probabile dunque che il caso venga definitivamente archiviato.