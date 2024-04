De Laurentiis in Procura a Roma: il presidente è accusato di falso in bilancio

Non una grande giornata per il presidente Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del Calcio Napoli in mattinata è atteso in Procura a Roma per discutere dell’accusa di falso in bilancio nell’affare di Victor Osimhen. La vicenda legata alla trattativa dell’acquisto del calciatore nigeriano dal Lille è da anni argomento di discussione. Con l’incontro con il presidente azzurro si spera di mettere un punto alla vicenda.

De Laurentiis in Procura per il caso Osimhen, il presidente prova la contromossa

Secondo quanto riportato dalla Repubblica, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha preparato in questi due mesi le sue contro deduzioni, convinto di poter provare la sua innocenza. Motivo per il quale non è stato chiesto alcun rinvio a giudizio per il momento. Spazio dunque adesso alle parole della difesa per capire se c’è ancora margine con la giustizia ordinaria per evitate il processo e chiudere una volta per tutte una vicenda che va avanti da quasi quattro anni.

Occhi puntati naturalmente anche sulla Giustizia Sportiva, visto che ha aperto a sua volta un fascicolo sulla vicenda. Motivo per cui le parole che arriveranno in mattinata da Aurelio De Laurentiis saranno fondamentali per chiudere la vicenda. Ricordiamo che in passato sono stati fatti una serie di controlli a tappeto. Tra la Francia (quartier generale del Lille), e tutti i vari club che successivamente hanno acquistato i calciatori coinvolti nella maxi trattativa (sotto l’occhio delle indagini la Turris e la Fermana ma non solo, di cui però è stata certificata la lontananza dai fatti e dunque la propria innocenza). Ogni aggiornamento in merito arriverà però solamente nelle prossime ore.