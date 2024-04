“Diego Vive”, dal 24 aprile apre a Bagnoli il museo dedicato a Maradona

Splendida iniziativa in quel di Bagnoli nell’ex base Nato. Il mito di Diego Armando Maradona rimarrà per sempre impresso nella mente di tutti e specialmente dei napoletani. Il Pibe de Oro, simbolo di più generazioni ha cullato sogni, speranze e regalato giornate meravigliose per anni ad un popolo intero, innamorato di lui. A quasi quattro anni dalla sua scomparsa, nel quartiere napoletano aprirà un museo interattivo dedicato proprio a tutte le gesta del numero dieci, denominato “Diego Vive”, che aprirà il prossimo 24 aprile.

“Diego Vive”, il museo dedicato a Diego Armando Maradona

Un parco a tema, totalmente dedicato alle gesta di Diego Armando Maradona, l’iniziativa “Diego Vive”. Il parco si snoda in circa 2mila metri quadrati: si tratta di un parco a tema immersivo e coinvolgente, in cui la tecnologia la farà da padrona. Tra schermi, ologrammi e realtà virtuale per far vivere a tutti le emozioni regalate dal Pibe de Oro. Attese tantissime persone, sia all’inaugurazione che nei giorni successivi, con scolaresche, gruppi di tifosi e tantissimi appassionati di calcio che vogliono vivere una giornata diversa dalle solite.

Il prossimo 24 aprile il parco aprirà al pubblico per l’inaugurazione dove è atteso il pienone per vivere una giornata spensierata nel ricordo di Maradona. Tante emozioni e voglia di far conoscere ancora di più la figura dell’argentino ai giovani che non hanno potuto vivere le gesta del calciatore. Questo è il comunicato ufficiale pubblicato sulla pagina del parco: “Non è un museo come è conosciuto in tutte le sue varianti, né una mera mostra immersiva. Si tratta di un’esperienza sensoriale e tecnologica dove, attraverso una sceneggiatura appositamente sviluppata, si compie un viaggio attraverso la ricca e variegata vita del giocatore”. L’attesa ora è tutta sull’apertura, tra esattamente venti giorni.