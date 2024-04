Funicolare di Chiaia, ormai è chiusa da 20 mesi: nessuna notizia su stato dei lavori e riapertura

La Funicolare di Chiaia chiusa ormai da ben 20 mesi e, alle porte dell’estate 2024, non si hanno notizie sulla sua riapertura nonostante il sindaco Gaetano Manfredi avesse annunciato che l’obiettivo era renderla nuovamente fruibile proprio in tempo per la bella stagione.

La Funicolare di Chiaia chiusa da 20 mesi

Il 20 gennaio 2023 il Comune di Napoli annunciava di aver reperito le risorse per la manutenzione ventennale della Funicolare di Chiaia, con il primo cittadino che affermava: “Entro l’inizio del 2024 riaprirà la funicolare di Chiaia ma i tempi potrebbero essere anche inferiori”. Ad oggi, invece, i cancelli sono ancora chiusi e nulla si sa né del cronoprogramma dei lavori né delle tempistiche per la riapertura. Nel frattempo i circa 15mila utenti giornalieri (5mila nei giorni festivi) devono continuare ad usufruire di mezzi diversi e meno comodi per le loro esigenze di mobilità.

Nessun aggiornamento recente sui lavori

Tra gli ultimi aggiornamenti in merito ai lavori alla Funicolare di Chiaia vi è un post apparso sul profilo Facebook dell’assessore Edoardo Cosenza, il 24 gennaio, in occasione del terzo sopralluogo per i lavori. In quell’occasione fu affermato dai tecnici che “nonostante tutto non ci sono ritardi” e si procedeva in modo regolare. Il giorno 8 febbraio 2024, invece, l’assessore condivideva le immagini delle “Lavorazioni sulla prima vettura del convoglio di monte”. Nessun cenno sulle tempistiche, dunque si deve presumere che l’ultima parola valida sia quella del primo cittadino pronunciata a gennaio dello scorso anno. L’estate è alle porte, staremo a vedere.

Funicolare di Chiaia chiusa da Ottobre 2022: doveva restare chiusa per “soli” 6 mesi

La funicolare di Chiaia è chiusa dal 1° ottobre 2022. La durata dei lavori di revisione era fissata in sei mesi, tuttavia la gara non era stata predisposta e dunque finora la struttura non ha subìto alcun tipo di intervento. Un disagio enorme per la cittadinanza, trattandosi di uno dei principali collegamenti tra il Vomero e la zona di Chiaia. Il servizio sostitutivo mediante bus è ampiamente meno comodo rispetto alla funicolare che in pochi minuti, e con una frequenza di corse di 10 minuti, collegava i due punti della città.