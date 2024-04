Il vice storico di Conte: “Difficilmente lo vedremo al Napoli se andrà via Osimhen”

Si scatena sui social il toto-allenatore del Calcio Napoli. Nonostante non sia ancora chiara la situazione legata a Francesco Calzona, in vista della prossima stagione in questi giorni sono continui i rumors su accordi, idee e sensazioni che arrivano da casa Napoli sul tema tecnico. Uno dei nomi, da sempre corteggiato da Aurelio De Laurentiis è quello di Antonio Conte, sogno del presidente degli azzurri. Proprio su questa ipotesi a Radio CRC ha parlato il vice storico di Conte, Angelo Alessio, gelando la strada per un motivo abbastanza particolare.

Conte al Napoli? Alessio risponde gelando la piazza

A parlare è Angelo Alessio, storico vice di Antonio Conte (i due sono stati per 8 anni assieme) a Radio CRC. Il tema naturalmente è quello legato ai rumors di un eventuale approdo del tecnico leccese a Napoli. Alessio però gela la piazza con una verità mai uscita per ora a galla: “Conte lo conosciamo tutti, vive le partite in maniera incredibile. Con lui ho vissuto momenti belli, faticosi, ma vittoriosi. Conte potrebbe dire sì al Napoli se troverà in quello azzurro un progetto in cui si punti a mantenere un livello tecnico di squadra importante quindi potersela giocare per vincere però ahimè se Osimhen, come leggo, andrà via questa estate è difficile ad oggi preventivare un arrivo di Conte a Napoli. Certo, tutto può cambiare perché il calcio gira veloce, ma se quello che si legge è vero, Conte andrà in una società in cui ci sarà un progetto in cui si lotti per vincere”.

Dunque rimane ancora ripidissima la strada che porta il tecnico ex Inter e Juventus verso i vicoli di Napoli, nonostante qualche rumors che nelle ultime ore lo dava più vicino. Naturalmente prima di ogni discorso bisognerà chiarire la situazione Calzona.