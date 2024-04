Lotta al quinto posto, inizia il mese decisivo: il calendario ad aprile di Napoli, Roma, Atalanta, Lazio

Il mese di aprile decreterà definitivamente quali saranno le ambizioni del Napoli fino a fine stagione. A 8 giornate dal termine e 24 punti a disposizione, gli azzurri occupano attualmente l’ottava posizione in classifica, a -7 dalla Roma, -5 dall’Atalanta (virtualmente -8 dovendo i bergamaschi recuperare la partita con la Fiorentina rinviata per la morte di Joe Barone) e -1 dalla Lazio.

Lotta al quinto posto, inizia il mese decisivo: il calendario di aprile di Roma, Atalanta, Lazio e Napoli

Il calendario del prossimo mese sembra sorridere nettamente ai partenopei, unica squadra delle quattro a non avere impegni extra campionato. Gli azzurri affronteranno ad aprile Monza, Frosinone ed Empoli prima di scontrarsi con la Roma, che attualmente occupa la posizione a cui ambisce De Laurentiis e che garantirebbe al Napoli di qualificarsi alla prossima UEFA Champions League in virtù del primato dell’Italia nel ranking continentale.

I giallorossi allenati da De Rossi, dopo il derby capitolino di sabato 6 aprile contro la Lazio, che inevitabilmente toglierà punti ad almeno una delle due avversarie dirette del Napoli, affronteranno il Milan in Europa League, poi andranno a Udine, prima del ritorno contro i rossoneri all’Olimpico, per poi ospitare il Bologna, sorpresa assoluta di questa Serie A e lanciato a vele spiegate verso la qualificazione alla prossima Champions, ed in fine gli azzurri al Maradona.

L’Atalanta di Gasperini affronterà invece Cagliari, Liverpool, Verona, ancora Liverpool, Monza, Fiorentina (in Coppa Italia), ed Empoli, in un mese fitto all’inverosimile di impegni.

La Lazio, infine, se la vedrà con Roma, Salernitana, Genoa, Juventus (in Coppa Italia) e Verona.

La classifica di Serie a dal quinto all’ottavo posto

5- Roma 52

6- Atalanta 50

7- Lazio 46

8- Napoli 45

6 aprile Roma–Lazio

7 aprile Monza-Napoli

7 aprile Cagliari-Atalanta

11 aprile Milan-Roma (Europa League)

11 aprile Liverpool-Atalanta (Europa League)

12 aprile Lazio-Salernitana

14 aprile Napoli-Frosinone

14 aprile Udinese-Roma

15 aprile Atalanta-Verona

18 aprile Atalanta-Liverpool (Europa League)

18 aprile Roma-Milan (Europa League)

19 aprile Genoa-Lazio

20 aprile Empoli-Napoli

21 aprile Monza-Atalanta

22 aprile Roma-Bologna

23 aprile Lazio-Juventus (Coppa Italia)

24 aprile Atalanta-Fiorentina (Coppa Italia)

28 aprile Napoli–Roma

28 aprile Atalanta-Empoli

28 aprile Lazio-Verona