Con un grandissimo secondo tempo il Napoli rimonta al vantaggio del Monza maturato nella prima frazione, segna la bellezza di 4 gol in soli 13′ con Osimhen, Politano, Zielinski e Raspadori, e risponde nella maniera giusta, ovvero sul campo, alla sacrosanta contestazione degli Ultras presenti all’U-Power Stadium.

Ultras, contestazione profetica: loro invocano attributi, il Napoli finalmente li mostra

I supporters partenopei, come sempre accorsi in migliaia al seguito della squadra, avevano esposto due striscioni dal contenuto eloquente, collegati tra di loro.

Il primo, che recitava “Assenti come i vostri attributi”, è stato esposto senza la presenza dei tifosi, a sottolineare in maniera ironica come la squadra in questa stagione sia stata ben al di sotto delle aspettative. Il secondo, srotolato quando il settore ospiti si è riempito, riportava il messaggio “Presenti solo per i nostri colori”.

In sintesi, i sostenitori più fedeli della squadra ci hanno tenuto a rimarcare come il loro senso di appartenenza senza eguali sia stato calpestato da molti atteggiamenti in campo e fuori di squadra e dirigenza.

Il messaggio, per fortuna, è stato recepito alla grande degli uomini di Calzona, che nel secondo tempo, attaccando proprio verso la porta alle cui spalle erano posizionati i tifosi del Napoli, hanno infilato ben quattro reti ai padroni di casa in soli 13′, ottenendo tre punti fondamentali per i prosieguo del campionato.