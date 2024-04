Il PSG copre d’oro Osimhen: per il nigeriano è pronto un quadriennale a cifre folli

Il Calcio Napoli si appresta a vivere a mille l’ultimo mese di campionato prima di rifondare la squadra. Il cambiamento è obbligatorio, saranno in tanti a lasciare il capoluogo partenopeo, tra cui Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano è stato uno dei calciatori più discussi nel corso di questa stagione calcistica. Tra infortuni, Nazionale, litigi e gol. Per il bomber azzurro sarà asta quest’estate, sono tante le squadre che desiderano il calciatore, tra cui il Paris Saint Germain che oramai orfano di Mbappé cerca il suo nuovo bomber.

Il PSG farà di tutto per Osimhen, il Napoli è pronto a cederlo

A rivelare il retroscena è “Il Mattino” nella sua edizione odierna. Il PSG è sempre più interessato a Victor Osimhen. Il nigeriano sarà l’erede di Mbappé che è oramai destinato a vestire la maglia del Real Madrid, dopo anni di trattative. Il club francese è l’unica squadra in questo momento che ha palesato la volontà di voler pagare l’intera clausola per l’attaccante del Napoli (che è di 120 milioni). Rimane staccato dunque l’Arsenal che dopo qualche timido approccio ad inizio 2024 vuole proseguire il casting per la prossima prima punta.

Dal lato del calciatore c’è la volontà di cambiare aria, come più volte ha palesato in varie interviste, anche se come ribadito dallo stesso Osimhen il suo sogno è la Premier League. Il PSG però fino a questo momento è l’unica squadra che si è mossa seriamente. Per convincere l’attaccante è in arrivo un quadriennale a cifre record, con oltre 13 milioni a stagione, per un totale di 52 milioni complessivi al calciatore. Offerta che soddisfa l’intero entourage del nigeriano e nei prossimi mesi proverà a chiudere ogni accordo per arrivare alla firma del contratto al termine della stagione.